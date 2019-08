Juventus U23-Robur Siena, 22 convocati da Dal Canto: ''Juve squadra pericolosa''

L'allenatore della Robur Siena, Alessandro Dal Canto, ha convocato 22 giocatori per la partita di domani, domenica 1 settembre, seconda giornata del campionato di calcio di Serie C - girone A, in programma alle 15.00 allo stadio "Giuseppe Moccagatta" di Alessandria contro la Juventus U23.



Di seguito l’elenco dei convocati al termine della seduta di rifinitura che si è tenuta all’Acquacalda: Andreoli, Arrigoni, Bentivoglio, Cesarini, Confente, D’Ambrosio, D’Auria, De Santis, Ferrari, Gerli, Guberti, Guidone, Migliorelli, Ortolini, Da Silva, Petrucci, Polidori, Romagnoli, Serrotti, Setola, Varga, Vassallo.



"Dispiace, perché per quello che ha prodotto la squadra non abbiamo portato a casa niente, purtroppo nel calcio sono gli episodi a decidere le partite e a volte avere la supremazia in una partita non basta per portare a casa il risultato - ha detto mister Dal Canto in conferenza stampa commentando la sconfitta della scorsa settimana contro l'Olbia -. Sicuramente abbiamo fatto degli errori, però abbiamo pure creato tanto. è un momento dove al minimo soffio di vento veniamo puniti, quindi dobbiamo avere la forza e la pazienza di far passare anche il periodo negativo; siamo stati poco cinici nelle palle gol che abbiamo creato. Ci aspettavamo tutti una partenza diversa, invece abbiamo perso le prime due partite. Bisogna cercare di rimanere tranquilli senza farci prendere dall’ansia, senza porre l’accento su una deficienza particolare nostra; dobbiamo avere la pazienza di fan gare il momento con serenità interiore e con pazienza di quello che sa che prima o dopo le cose torneranno come vuole lui.



La Juventus Under 23 è una squadra che annovera sempre ottimi giocatori, fatta con una selezione di alto livello. La Juve è una squadra pericolosa, da prendere con le molle, con un unico concetto ed un organizzazione ben precisa. Migliorelli ha corsa per un esercito, quindi anche se non ha giocato la prima partita non avrà sicuramente difficoltà dal punto di vista fisico. Nonostante siamo andati in svantaggio due volte, giocando alle 15, producendo un grande sforzo, non abbiamo avuto nessuna difficoltà fisica; siamo in salute e dobbiamo continuare a giocare senza star li a vedere che succederà.”