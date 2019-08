La Pianese supera l'Arezzo e ottiene la prima storica vittoria in Serie C

PIANESE-AREZZO 1-0 (1-0)

Storica vittoria per la Pianese che, nella seconda giornata del campionato di calcio di Serie C - girone A, disputata oggi, domenica 31 agosto, ha sconfitto sul campo di casa di Grosseto l'Arezzo con il risultato di 1-0.La rete della vittoria dei bianconeri è stata realizzata dopo soli 3 minuti di gioco da Udoh. Con questa vittoria la Pianese sale a 3 punti in classifica con un bilancio di una vittoria e una sconfitta.Il prossimo turno vedrà le zebrette di Piancastagnaio impegnate allo stadio "Città di Gorgonzola" contro la Giana Erminio, domenica 8 settembre alle 15, per la terza giornata di campionato.: Vitali, Seminara (76' Ambrogio), Cason, Dierna, Simeoni, Benedetti Lorenzo (66' Rinaldini), Udoh (81' Regoli), Benedetti Giacomo, Gagliardi, Bianchi, Figoli (81' Montaperto). A disposizione: Fontana, Sarini, Vavassori, Zagaria, Benedetti Luca, Fortuni. All. Masi Marco.: Pissardo, Borghini, Belloni, Foglia, Cutolo, Luciani, Rolando (72' Mesina), Badan, Cheddira (56' Caso), Volpicelli (76' Raja), Corrado (56' Sereni). A disposizione: Daga, Mosti, Sereni, Masetti, Sbarzella, Sussi, Tassi. All. Di Donato Daniele.ARBITRO: Francesco Luciani di Roma 1 (Giorgio Ravera-Nicolo' Moroni)MARCATORI: 3' Udoh (P)AMMONITI: Belloni, Cutolo (A) Seminara (P)NOTE: 834 spettatori paganti per un incasso di 7.160 euro