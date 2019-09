La Robur Siena vince con un rigore all'ultimo di recupero contro la Juventus U23

JUVENTUS U23-ROBUR SIENA 2-3 (0-2)

Nella seconda giornata del campionato di calcio di Serie C girone A, giocata oggi domenica 1 settembre allo stadio "Giuseppe Moccagatta" di Alessandria, la Robur Siena vince con il risultato di 2-3 contro la Juventus U23 con un rigore all'ultimo di recupero.Con il Siena in maglia celeste, primo tempo che si chiude con il vantaggio per 0-2 della Robur grazie alle reti realizzate al 24' da Polidori e al 36' da Cesarini. Nella ripresa recupera però la Juventus che con una doppietta di Mota Carvalho al 6' e al 45' riporta la gara in parità. Sembra finita sul risultato di 2-2 ma arriva il rigore per la Robur decretato dall'arbito per una trattenuta di Vassallo. Dagli 11 metri va Guberti che realizza al 4' di recupero dando la vittoria alla squadra di mister Dal Canto.Con la vittoria di oggi, la Robur Siena va a quota 3 punti in due gare giocate e tornerà in campo domenica 8 settembre alle 17.30 allo stadio "Artemio Franchi" contro la Carrarese per la terza di campionato.: Loria; Di Pardo (45' Frabotta), Coccolo, Delli Carri, Beruatto (74' Frederiksen); Portanova (45' Olivieri), Muratore (45' Zanimacchia), Touré; Clemenza; Mota Carvalho, Lanini (67' Rafia). A disposizione: Nocchi, Rosa, Peeters, Mulè, Nicolussi Caviglia, Siano, Gerbi. Allenatore: Fabio Pecchia.: Confente; Setola, Varga (84' Romagnoli), D'Ambrosio, Migliorelli; Arrigoni, Gerli, Gladestony (76' Guberti); Serrotti (58' Vassallo); Polidori (82' Guidone), Cesarini (84' Bentivoglio). A disposizione: Ferrari, Petrucci, De Santis, Andreoli, D'Auria, Ortolini. All. Alessandro Dal CantoARBITRO: Alberto Santoro (D'Elia-Niedda)MARCATORI: 24' Polidori, 36' Cesarini, 51' e 90' Mota Carvalho, 90+4' (rig.) GubertiAMMONITI: Coccolo, ConfenteESPULSI: Frabotta