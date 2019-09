Calcio Serie C, Pianese: giovedÃ¬ 5 settembre la presentazione ufficiale della squadra

Calcio Serie C, Pianese: giovedì 5 settembre la presentazione ufficiale della squadra

Alle 18 presso il convento di San Bartolomeo a Piancastagnaio



Giovedì 5 settembre alle ore 18 presso il convento di San Bartolomeo a Piancastagnaio, in viale Giuseppe Vespa 368, si terrà la presentazione della Pianese 2019-2020, alla sua prima storica stagione in Lega Pro. L'evento sarà condotto dalla presentatrice Barbara Nucciotti, con gli sketch dell'imitatore e trasformista Andy Bellotti. Nell'occasione sarà allestito un rinfresco aperto a tutti i tifosi, simpatizzanti e sostenitori bianconeri.



Di seguito la rosa completa della Pianese di mister Marco Masi per la stagione sportiva del campionato di calcio di Serie C, girone A 2019-2020.



PORTIERI: Fontana Andrea, Sarini Lorenzo, Vitali Leonardo



DIFENSORI: Ambrogio Simone, Cason Stefano, Dierna Emilio, Gagliardi Francesco, Seminara Davide, Vavassori Gabriele, Zagaria Gabriele



CENTROCAMPISTI: Benedetti Giacomo, Benedetti Luca, Bianchi Leonardo, Carannante Gabriele, Catanese Giovanni, Figoli Matteo, Fortuni Simone, Regoli Paolo, Simeoni Luca, Tampwo Marco



ATTACCANTI: Benedetti Lorenzo, Momentè Matteo, Montaperto Giuseppe, Rinaldini Damiano, Scarlino Luca, Udoh King.