Calcio Serie C, Giana Erminio-Pianese: prevendita biglietti

E' attiva la prevendita dei biglietti in vista della partita Giana Erminio-Pianese in programma domenica 8 settembre allo stadio comunale "Città di Gorgonzola" alle ore 15, terza giornata del campionato di calcio di Serie C, girone A.Di seguito i prezzi dei biglietti:Tribuna Est – Settore OspitiIntero: € 10,00 + diritti di prevenditaRagazzi Under 14 anni: € 1,00 + diritti di prevenditaPunti venditaI biglietti possono essere acquistati in prevendita tramite il circuito Best Union – Vivaticket: ON LINE, previa registrazione, al link https://www.vivaticket.it/ita/event/serie-c-2019-2020-as-giana-erminio-giana-erminio-pianese/136397 con l’opzione STAMPA A CASA – PRINT AT HOME oppure nei punti vendita dislocati su tutto il territorio italiano.Al link http://www.vivaticket.it/ita/ricercapv tutti i punti vendita suddivisi per regione e provincia.Prezzi biglietti allo stadio il giorno della garaDomenica 8 settembre la biglietteria dello stadio aprirà alle ore 12.30 e venderà esclusivamente i tagliandi d’ingresso per la Tribuna Nord e la Tribuna Sud. La biglietteria per la Tribuna Est – Ospiti resterà CHIUSA.