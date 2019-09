Un'immensa Pianese cala il poker in trasferta contro la Giana Erminio

GIANA ERMINIO-PIANESE 0-4 (0-2)

Una grandissima Pianese, nella terza giornata del campionato di calcio di Serie C, girone A, disputata oggi, domenica 8 settembre, ha sconfitto la Giana Erminio allo stadio comunale "Città di Gorgonzola" con un roboante 0-4Due reti per tempo per le zebrette di Piancastagnaio: al 19' va in gol Lorenzo Benedetti, mentre al 35' del primo tempo raddoppia Catanese. Nella ripresa rete al 51' di Udoh e infine all'84' arriva il poker con il gol di Montaperto.Con la vittoria di oggi i bianconeri salvono a 6 punti in classifica con un bilancio di 2 vittorie e una sconfitta.Il prossimo turno vedrà la Pianese impegnata nuovamente in trasferta nello stesso stadio ''Città di Gorgonzola'' contro l'AlbinoLeffe, sabato 15 settembre alle 15 per la quarta giornata di campionato.: Marenco, Solerio, Gambaretti (54' Piccoli), Pinto, Gioè (46' Otelè), Perna (78' Fumagalli), Dugut, Remedi, Zulli, Pirola, Mutton (78' Cortesi). A disposizione: Leoni, Tota, Perico, M'Zoughi, Pedrini, Serafini, Sosio, Cortesi, Cazzago. All. Maspero Riccardo.: Vitali, Seminara, Cason (87' Ambrogio), Dierna, Simeoni, Benedetti Lorenzo (87' Rinaldini), Catanese (78' Regoli), Udoh (68' Bianchi), Benedetti Giacomo, Gagliardi, Figoli (68' Montaperto). A disposizione: Fontana, Sarini, Vavassori, Carannante, Fortuni, Tampwo. All. Masi Marco.ARBITRO: Matteo Centi di Viterbo (Mattia Bartolomucci-Emanuele De Angelis)MARCATORI: 19' Benedetti Lorenzo (P) 35' Catanese (P) 51' Udoh (P) 84' Montaperto (P)AMMONITI: Zulli, Pinto, Pirola (GE) Catanese (P)NOTE: 629 spettatori paganti per un incasso di 2.145 Euro