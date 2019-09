La Robur Siena sconfitta in casa dalla Carrarese

ROBUR SIENA-CARRARESE 0-2 (0-1)

Nella terza giornata del campionato di calcio di Serie C, girone A, giocata oggi domenica 8 settembre allo stadio "Artemio Franchi" di Siena, la Robur è stata sconfitta dalla Carrarese con il risultato di 0-2.Le reti sono state realizzate da Maccarone al 15' del primo tempo e da Caccavallo al 10' della ripresa.Con la sconfitta di oggi, la Robur Siena rimane a quota 3 punti in tre gare giocate e tornerà in campo domenica 15 settembre alle 15 allo stadio "Rigamonti-Ceppi" contro il Lecco per la quarta giornata di campionato.