AlbinoLeffe-Pianese, prevendita biglietti

E' attiva la prevendita dei biglietti per la partita della quarta giornata del campionato di calcio di Serie C AlbinoLeffe-Pianese in programma domenica 15 settembre allo stadio comunale "Città di Gorgonzola” alle ore 15.Si informa che la vendita dei ticket per il Settore Ospiti sarà attiva fino alle ore 19.00 di sabato 14 settembre e che il giorno della partita (domenica 15 settembre) non sarà in alcun modo possibile acquistare ticket per tale settore.In base alle disposizioni ministeriali, per acquistare i ticket gara sarà necessario presentare un valido documento d'identità per ciascun intestatario. I biglietti acquistati per il Settore Ospiti non sono cedibili; per tale tipologia di tagliandi, quindi, non è ammesso il cambio nominativo.I ticket gara sono a disposizione in prevendita online all'indirizzo o presso i punti vendita del Circuito Vivaticket.Per individuare i punti vendita più vicini, si invita a visitare la pagina https://www.vivaticket.it/index.php?nvpg%5BricercaPV%5D Il prezzo dei biglietti in prevendita:INTERO: Euro 10 + diritti di prevenditaRIDOTTO (Under 18 e Over 65): Euro 6 + diritti di prevendita