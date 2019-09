AlbinoLeffe-Pianese, 24 convocati da Masi: ''AlbinoLeffe squadra tosta, faremo la nostra partita''

L'allenatore della Pianese, Marco Masi, ha convocato 22 giocatori per la partita di domani, domenica 15 settembre, 4ª giornata del campionato di calcio di Serie C, girone A, in programma alle 15.00 allo stadio comunale "Città di Gorgonzola" contro l'AlbinoLeffe.



Di seguito l'elenco dei convocati:

PORTIERI: Fontana Andrea, Sarini Lorenzo, Vitali Leonardo

DIFENSORI: Ambrogio Simone, Cason Stefano, Dierna Emilio, Gagliardi Francesco, Seminara Davide, Vavassori Gabriele

CENTROCAMPISTI: Benedetti Giacomo, Bianchi Leonardo, Carannante Gabriele, Catanese Giovanni, Figoli Matteo, Fortuni Simone, Regoli Paolo, Simeoni Luca

ATTACCANTI: Benedetti Lorenzo, Momentè Matteo, Montaperto Giuseppe, Rinaldini Damiano, Udoh King



Ancora indisponibili Luca Benedetti, Gabriele Zagaria e Luca Scarlino.



"Contro l’Albinoleffe sarà una partita completamente diversa rispetto a quella con la Giana Erminio, perché è una squadra che gioca in maniera differente, è molto aggressiva, compatta e fisica: sarà una sfida che la Pianese dovrà interpretare con il giusto approccio - ha detto mister Masi presentando la gara di domani -. Siamo contenti di questo avvio di campionato più che positivo, però siamo anche consapevoli che il nostro cammino sarà difficile e pieno di difficoltà. È importante aver conquistato questi sei punti, che ci danno un po’ di consapevolezza in più e ci fanno credere in quello che facciamo quotidianamente, ma dobbiamo guardare sempre avanti. Non ci saranno gli indisponibili Luca Benedetti, Scarlino e Zagaria, mentre Momentè è recuperato e ci fa piacere, perché per noi è un giocatore importante ed è un’arma in più”.



In classifica la Pianese ha 6 punti con un bilancio di due vittorie e una sconfitta. Per l'AlbinoLeffe i punti sono 4, frutto di una vittoria e un pareggio nelle prime tre gare di campionato.