La Robur Siena torna alla vittoria: superato il Lecco in trasferta

LECCO-ROBUR SIENA 0-2 (0-2)

Nella 4ª giornata del campionato di calcio di Serie C, girone A, giocata oggi domenica 15 settembre allo stadio "Mario Rigamonti-Mario Ceppi", ritornano i tre punti in casa Robur con la vittoria per 0-2 contro il Lecco.Le reti sono state realizzate entrembe nel primo tempo, prima da Cesarini al 14' e poi da Arrigoni al 42'.Con questa vittoria la Robur sale a 6 punti in quattro gare disputate con 2 vittorie e 2 sconfitte.Il prossimo turno vedrà la squadra di mister Dal Canto impegnata allo stadio "Artemio Franchi" contro la Pro Patria, per la 5ª giornata di campionato, domenica 22 settembre alle 15.: Safarikas, Vignati, Marchesi, Segato (16’st Pedrocchi), Chinellato, Malgrati, Procopio (1’st Capogna), Merli Sala, Carissoni (16’st Maffei), Nacci (1’st Giudici), Moleri (28’st Scaccabarozzi). All. Gaburro. A disp. Jusufi, Magonara, Migliorini, Samake, Alborghetti, Nivokazi, Fall.: Confente; D’Ambrosio, Baroni, Panizzi; Oukhadda, Arrigoni, Gerli (23’st Bentivoglio), Da Silva (1’st Serrotti), Migliorelli; Polidori (23’st Guidone), Cesarini (32’st Campagnacci). All. Dal Canto. A disp. Ferrari, Ortolini, Varga, Romagnoli, D’Auria, Buschiazzo, Setola, Argento.Arbitro: Mattia Pascarella di Nocera Inferiorie. Assistenti: Marco Carrelli di Campobasso e Salvatore Emilio Buonocore di Marsala.Marcatori: 14’pt Cesarini, 42’pt ArrigoniAmmoniti: Moleri, Gerli, Segato, Guidone