La Pianese continua a fare punti: pareggio contro l'AlbinoLeffe

ALBINOLEFFE-PIANESE 0-0

Continua a macinare punti la Pianese, che oggi, domenica 15 settembre, ottiene un pareggio a reti inviolate allo stadio comunale "Città di Gorgonzola" contro l'AlbinoLeffe, nella 4ª giornata del campionato di calcio di Serie C, girone A.Con il pareggio di oggi i bianconeri di Piancastagnaio salgono a 7 punti in classifica con un bilancio di due vittorie, un pareggio e una sconfitta in quattro gare, delle quali ben tre giocate in trasferta.Il prossimo turno vedrà la Pianese impegnata finalmente in casa allo stadio ''Carlo Zecchini'' di Grosseto contro l'Alessandria, domenica 22 settembre alle 15, per la 5ª giornata di campionato.: Savini, Gavazzi, Quaini (49' Canestrelli), Gusu, Gonzi (74' Giorgione), Cori (74' Sibilli), Ruffini, Mondonico, Ravasio (51' Galeandro), Genevier, Gelli. A disposizione: Abagnale, Rasi, Kouko, Nichetti, Bertani, Cortinovis, Mandelli, Petrungaro. All. Zaffaroni Marco.: Vitali, Seminara, Cason (81' Regoli), Dierna, Simeoni, Benedetti Lorenzo (74' Momentè), Catanese, Udoh (74' Rinaldini), Benedetti Giacomo, Gagliardi, Carannante (46' Montaperto). A disposizione: Fontana, Sarini, Ambrogio, Vavassori, Bianchi, Figoli, Regoli, Fortuni. All. Masi Marco.ARBITRO: Luca Angelucci di Foligno (Khaled Bahri-Thomas Minutti)AMMONITI: Carannante (P) Mondonico (A)ESPULSI: Al 47' per doppia ammonizione Mondonico (A)NOTE: 107 spettatori paganti per un incasso di 570 Euro