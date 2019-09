Pianese-Alessandria, 22 convocati da Masi: ''In campo con rispetto, giocando a viso aperto''

L'allenatore della Pianese, Marco Masi, ha convocato 22 giocatori per la partita di domani, domenica 22 settembre, 5ª giornata del campionato di calcio di Serie C, girone A, in programma alle 15.00 allo stadio "Carlo Zecchini" di Grosseto contro l'Alessandria.



Di seguito l'elenco dei convocati:

PORTIERI: Fontana Andrea, Sarini Lorenzo, Vitali Leonardo

DIFENSORI: Ambrogio Simone, Cason Stefano, Dierna Emilio, Gagliardi Francesco, Seminara Davide, Vavassori Gabriele, Zagaria Gabriele

CENTROCAMPISTI: Benedetti Giacomo, Bianchi Leonardo, Carannante Gabriele, Catanese Giovanni, Fortuni Simone, Regoli Paolo, Simeoni Luca, Tampwo Marco

ATTACCANTI: Benedetti Lorenzo, Montaperto Giuseppe, Rinaldini Damiano, Udoh King



Indisponibili Luca Benedetti, Matteo Figoli, Luca Scarlino e Matteo Momentè.



“L'Alessandria è una delle grandi di questo campionato, credo che dopo il Monza è inserita in un gruppo di tre-quattro squadre che si giocheranno la promozione fino alla fine - ha dichiarato mister Masi presentando la gara in conferenza stampa -. La Pianese scenderà in campo con rispetto, giocando a viso aperto per cercare di fare la sua partita e per portare a casa un risultato utile. Giocheremo tre incontri in una settimana, ci sarebbe piaciuto affrontare questo trittico di partite in maniera diversa, perchè abbiamo vari contrattempi fisici, tra cui anche Cason che ha preso l'influenza: siamo numericamente molto ristretti, però ci tireremo su le maniche e cercheremo di fare del nostro meglio. Sulla formazione dovrò fare le mie valutazioni, tenendo conto anche che in una settimana giochiamo tre volte e inoltre dobbiamo fare un viaggio molto lungo a Busto Arsizio. In questo momento di emergenza tra infortuni e contrattempi, qualche calciatore rifiaterà sicuramente".



In classifica la Pianese ha 7 punti con un bilancio di due vittorie, un pareggio e una sconfitta con tre gare su quattro disputate in trasferta. Per l'Alessandria i punti sono 8 con due vittorie e due pareggi.