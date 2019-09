Ancora una sconfitta casalinga per il Siena superato dalla Pro Patria

ROBUR SIENA-PRO PATRIA 0-1 (0-0)

Nella 5ª giornata del campionato di calcio di Serie C, girone A, giocata oggi domenica 22 settembre allo stadio "Artemio Franchi", continua la serie di sconfitte casalinghe per la Robur Siena superata questa volta dalla Pro Patria con il risultato di 0-1. La rete della vittoria degli ospiti la realizza Kolaj al 46' della ripresa.Con il risultato di oggi i bianconeri rimangono fermi a 6 punti in classifica, con un bilancio di 2 vittorie e 3 sconfitte.Il prossimo turno vedrà la Robur impegnata allo stadio "Brianteo" contro il Monza, nel turno infrasettimanale di mercoledì 25, ore 20.45, per la 6ª giornata di campionato.: Confente; D’Ambrosio, Varga (24’st Setola), Baroni; Oukhadda (47’st D’Auria), Arrigoni, Bentivoglio (47’st Ortolini), Serrotti (24’st Guberti), Migliorelli; Guidone (24’st Polidori), Cesarini. All. Dal Canto. A disp. Ferrari, Romagnoli, Gerli, Da Silva, Andreoli, Buschiazzo, Panizzi.: Tornaghi, Boffelli, Battistini, Mastroianni (32’st Parker), Le Noci (44’st Pedone) Bertoni, Galli (44’st Kolaj), Fietta, Lombardoni, Cottarelli, Ghioldi (29’st Masetti). All. Javorcic. A disp. Angelina, Marcone, Molnar, Brignoli, Spizzichino, Colombo, Molinari, Ferri.Arbitro: Eduart Pashuku (Albano Laziale). Assistenti: Fabio Pappagallo (Molfetta) e Paolo Cubicciotti (Nichelino)Marcatori: 46’st KolajAmmoniti: Battistini, Fietta, BertoniNote: 1971 abbonati, 390 paganti, 15416 euro incasso (compresa quota abbonati)