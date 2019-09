Battuta di arresto per la Pianese contro l'Alessandria

PIANESE-ALESSANDRIA 0-1 (0-1)

Battuta di arresto per la Pianese, che oggi, domenica 22 settembre, vede violare il campo di casa del "Carlo Zecchini" di Grosseto dall'Alessandria, vincente con il risultato di 0-1, nella 5ª giornata del campionato di calcio di Serie C, girone A. La rete dell'Alessandria la realizza Eusepi al 13' del primo tempo su calcio di rigore.Con la sconfitta odierna i bianconeri di Piancastagnaio rimangono fermi a 7 punti in classifica con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte.Il prossimo turno vedrà la Pianese impegnata in trasferta allo stadio ''Carlo Speroni'' di Busto Arsizio contro la Pro Patria, mercoledì 25 settembre alle 18.30, per il turno infrasettimanale valido per la 6ª giornata di campionato.: Vitali, Seminara, Cason, Dierna (73' Rinaldini), Simeoni, Catanese, Udoh (73' Bianchi), Benedetti Giacomo, Gagliardi, Regoli (67' Benedetti Lorenzo), Montaperto (67' Ambrogio). A disposizione: Fontana, Sarini, Vavassori, Carannante, Zagaria, Fortuni, Tampwo. All. Masi Marco.: Valentini, Chiarello, Dossena (77' Gilli), Eusepi (83' Pandolfi), Castellano (46' Sciacca), Prestia, Cambiaso (58' Cleur), Celia, Suljic, Arrighini (58' Sartore), Cosenza. A disposizione: Crisanto, Ponzio, Akammadu, Gerace, Gjura, Cleur, Mhamsi. All. Scazzola Cristiano.ARBITRO: Mattia Caldera (Fabrizio Giorgi-Massimiliano Bonomo)MARCATORI: 13' rig. Eusepi (A)AMMONITI: Dierna, Cason (P) Prestia, Cosenza, Sciacca (A)NOTE: 295 spettatori paganti per un incasso di 1675 Euro