Monza-Robur Siena, 24 convocati da Dal Canto: ''Turno impegnativo ma andiamo a giocarcela''

L'allenatore della Robur Siena, Alessandro Dal Canto, ha convocato 24 giocatori per la partita di domani, mercoledì 25 settembre, 6ª giornata del campionato di calcio di Serie C, girone A, in programma alle 20.45 allo stadio "Brianteo" contro il Monza.



Di seguito l’elenco dei convocati al termine della seduta di rifinitura: Arrigoni, Baroni, Bentivoglio, Buschiazzo, Cesarini, Confente, Da Silva, D’Ambrosio, D’Auria, Ferrari, Gerli, Guberti, Guidone, Migliorelli, Ortolini, Oukhadda, Panizzi, Petrucci, Polidori, Romagnoli, Serrotti, Setola, Varga, Vassallo.



"Quello di domani è un turno infrasettimanale impegnativo, contro una squadra di alto livello, ma andiamo a giocarci la partita come abbiamo sempre fatto, al di là del momento positivo o negativo che sia - così mister Dal Canto presentando la gara di domani -. Il Monza è una squadra forte, ma ci siamo pure noi: è il Monza di Berlusconi, è una squadra fortissima, con un allenatore bravo, ma andiamo a giocarci la nostra partita. La squadra sta bene, abbiamo recuperato anche Vassallo, è chiaro che come Guberti è aggregato, anche se si è allenato poco con la squadra negli scorsi giorni. Domani dobbiamo tentare di fare la partita giusta, indipendentemente da come siamo schierati in campo: questa squadra, guardando le caratteristiche, può fare bene sia con la difesa a 3 che con la difesa a 4. I problemi vanno risolti con la costanza e con la convinzione che il lavoro che stiamo facendo sia la strada giusta".



In classifica la Robur Siena ha 6 punti e un bilancio di due vittorie e tre sconfitte mentre il Monza, capolista del campionato, è a bottino pieno: 15 punti con 5 vittorie conquistate in altrettante partite.