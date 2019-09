Pro Patria-Pianese, 22 convocati da Masi: ''In cerca di un pronto riscatto''

L'allenatore della Pianese, Marco Masi, ha convocato 22 giocatori per la partita di domani, mercoledì 25 settembre, 6ª giornata del campionato di calcio di Serie C, girone A, in programma alle 18.30 allo stadio "Carlo Speroni" di Busto Arsizio contro la Pro Patria.



Di seguito l'elenco dei convocati:

PORTIERI: Fontana Andrea, Sarini Lorenzo, Vitali Leonardo

DIFENSORI: Ambrogio Simone, Cason Stefano, Dierna Emilio, Gagliardi Francesco, Seminara Davide, Vavassori Gabriele, Zagaria Gabriele

CENTROCAMPISTI: Benedetti Giacomo, Bianchi Leonardo, Carannante Gabriele, Catanese Giovanni, Fortuni Simone, Regoli Paolo, Simeoni Luca, Tampwo Marco

ATTACCANTI: Benedetti Lorenzo, Montaperto Giuseppe, Rinaldini Damiano, Udoh King

Indisponibili Luca Benedetti, Matteo Figoli, Luca Scarlino e Matteo Momentè.



"Da una parte è un bene che torniamo subito in campo, perchè veniamo da una sconfitta che ci brucia un po' e abbiamo subito la possibilità di fare un'altra buona prestazione, sperando che questa volta porti a un risultato positivo - ha detto mister Masi nel corso della conferenza stampa di presentazione della gara -. La Pro Patria è una squadra tosta e difficile, come lo sono tutte le quelle del nostro campionato, abbiamo lavorato bene e siamo pronti a questo impegno. Andiamo a Busto Arsizio fiduciosi per lo meno di fare quello che sappiamo fare. Putroppo la situazione degli infortunati è la stessa, siamo costretti a rinunciare a Momentè, Figoli, Luca Benedetti e Scarlino: sfortunatamente non abbiamo miglioramenti e ci saranno gli stessi giocatori convocati di domenica scorsa. Sulla formazione valuteremo chi avrà un po' più fatica nelle gambe e cercheremo di trovare delle soluzioni alternative se la cosa sarà richiesta".



In classifica la Pianese ha 7 punti con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Per la Pro Patria, reduce dalla vittoria di domenica a Siena, i punti sono 6, frutto di una vittoria, tre pareggi e una sconfitta.