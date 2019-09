La Pianese sconfitta in trasferta dalla Pro Patria

PRO PATRIA-PIANESE 2-0 (1-0)

Con una rete per tempo, la Pro Patria supera la Pianese con il risultato di 2-0 nel turno infrasettimanale giocato oggi, mercoledì 25 settembre, allo stadio ''Carlo Speroni'' di Busto Arsizio, e valido per al 6ª giornata del campionato di calcio di Serie C, girone A.Padroni di casa che vanno in vantaggio dopo solo un minuto di gioco con Parker e ottengono il raddoppio al 15' della ripresa con rete di Colombo."Abbiamo disputato la peggiore partita dell'anno, credo anche per merito della Pro Patria, però ci siamo disuniti subito, ci siamo allungati, non siamo stati più compatti e non siamo stati ordinati - queste le parole di mister Masi al termine della gara -. Devo anche dire che la responsabilità di tutto questo è mia, perchè ho fatto delle scelte iniziali pensando alla partita di domenica, ma forse non siamo ancora in grado di poterci permettere di guardare oltre una partita. Di questo ne farò tesoro, noi dobbiamo pensare partita per partita e dove arriveremo lo vedremo solo strada facendo. Dopo questa brutta sconfitta, dobbiamo subito ripartire. La Pro Patria è una squadra importante che viene da una stagione più che positiva: è una squadra solida, quadrata che sa quello che deve fare: tutto il contrario di quello che siamo stati noi oggi. La Pianese non è questa, la mia speranza è che domenica si possa rivedere la vera Pianese. L'impatto con la serie C è stato positivo, ma non bisogna perdere di vista quale è la nostra realtà e il nostro obiettivo. Oggi tutti quanti, me per primo, abbiamo fatto degli errori di valutazione che non ci possiamo permettere. La gara odierna ci ha fatto capire tante cose: dobbiamo ripartire prendendo spunto dagli errori fatti".Con la sconfitta odierna i bianconeri di Piancastagnaio rimangono fermi a 7 punti in classifica con un bilancio di due vittorie, un pareggio e tre sconfitte.Il prossimo turno vedrà la Pianese impegnata nel turno casalingo allo stadio ''Carlo Zecchini'' di Grosseto contro il Gozzano, domenica 29 settembre alle 18.30, per la 7ª giornata di campionato.: Tornaghi, Boffelli, Battistini, Le Noci (81' Kolaj), Parker (65' Defendi), Bertoni, Spizzichino, Lombardoni, Colombo, Ghioldi (62' Galli), Masetti. A disposizione: Angelina, Marcone, Molnar, Brignoli, Cottarelli, Molinari, Ferri. All. Javorcic Ivan.: Vitali, Seminara (81' Dierna), Cason, Simeoni, Benedetti Lorenzo, Udoh (80' Montaperto), Benedetti Giacomo, Gagliardi, Vavassori (46' Ambrogio), Bianchi (80' Rinaldini), Regoli (46' Catanese). A disposizione: Fontana, Sarini, Carannante, Zagaria, Fortuni, Tampwo. All. Masi Marco.ARBITRO: Mario Saia di Palermo (Emanuele Bocca-Amedeo Fine)MARCATORI: 1' Parker (PP) 60' Colombo (PP)AMMONITI: Masetti, Battistini (PP)NOTE: 817 spettatori paganti per un incasso di 6140 Euro