Una grande Robur Siena supera in trasferta la capolista Monza

MONZA-ROBUR SIENA 0-2 (0-1)

Grande prestazione della Robur Siena che nella 6ª giornata del campionato di calcio di Serie C, girone A, giocata oggi mercoledì 25 settembre allo stadio "Brianteo", supera la capolista Monza con il risultato di 0-2. Continua così il campionato altalenante della squadra di Dal Canto, sempre vincente fuori casa e sempre sconfitta all'Artemio Franchi.Per i bianconeri una rete per tempo: al 24' è Oukhadda che porta in vantaggio la Robur; il raddoppio al 36' della ripresa con Cesarini.“Sapevamo che per venire a fare risultato qua serviva una partita, soprattutto dal punto di vista difensivo, al limite della perfezione - ha dichiarato mister Dal Canto al termine della gara -. Siamo contenti di aver fatto un risultato che appare eclatante ma deve essere una molla che ci fa scattare qualcosa di diverso, perché veniamo da tre sconfitte consecutive in casa. Il Monza credo che resti una squadra fuori portata per tutti, è normale che possa inciampare o trovare qualche risultato negativo, non ne può vincere 38: secondo me però se oggi avessimo vinto con noi il campionato sarebbe già finito. È un piacere giocare questo tipo di partite. Vogliamo tentare di fare un buon campionato e stare nelle posizioni di vertice, per farlo dobbiamo cambiare il cammino in casa”.Con il risultato di oggi i bianconeri salgono a 9 punti in classifica, con un bilancio di 3 vittorie e 3 sconfitte.Il prossimo turno vedrà la Robur impegnata allo stadio "Artemio Franchi" contro la Pistoiese, nell'anticipo di sabato 28 settembre, per la 7ª giornata di campionato.: Lamanna, Fossati (4’st Galli), Bellusci, Chiricò (15’st Mosti), D’Errico (32’st Iocolano), Finotto, Scaglia, Armellino, Franco (32’st Anastasio), Lepore, Gliozzi (15’st Brighenti). All. Brocchi. A disp. Sommariva, Marconi, Palazzi, Negro, Marchi, Di Munno, Sampirisi.: Confente; Buschiazzo, Baroni, D’Ambrosio; Oukhadda, Arrigoni (15’st Serrotti), Gerli, Da Silva, Panizzi (15’st Migliorelli); Polidori (31’st Guidone), Cesarini (42’st Guberti). All. Dal Canto. A disp. Ferrari, Bentivoglio, Ortolini, Varga, Romagnoli, D’Auria, Vassallo, Setola.Arbitro: Luca Zufferli (Udine). Assistenti: Paolo Laudato e Francesco BruniMarcatori: 24’pt Oukhadda, 36’st CesariniAmmoniti: Panizzi, Da Silva, Scaglia, Confente, Buschiazzo