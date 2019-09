Robur Siena-Pistoiese, 24 convocati da Dal Canto: ''Dobbiamo trovare continuitÃ  e riportare entusiasmo''

Robur Siena-Pistoiese, 24 convocati da Dal Canto: ''Dobbiamo trovare continuità e riportare entusiasmo''

L'allenatore della Robur Siena, Alessandro Dal Canto, ha convocato 24 giocatori per la partita di domani, sabato 28 settembre, 7ª giornata del campionato di calcio di Serie C, girone A, in programma alle 20.45 allo stadio "Artemio Franchi" contro la Pistoiese



Di seguito l’elenco dei convocati al termine della seduta di rifinitura tenuta al campo dell'Acquacalda: Andreoli, Argento, Arrigoni, Baroni, Bentivoglio, Buschiazzo, Cesarini, Confente, Da Silva, D’Ambrosio, D’Auria, De Santis, Ferrari, Gerli, Guidone, Migliorelli, Ortolini, Oukhadda, Polidori, Romagnoli, Serrotti, Setola, Varga, Vassallo. Campagnacci rientrerà regolarmente in gruppo la prossima settimana, Guberti ha riportato una lesione di secondo grado al retto femorale destro (45 giorni i tempi di recupero), indisponibile anche Panizzi per una contusione al ginocchio sinistro che sarà valutata nei prossimi giorni.



"Quello che è successo mercoledì è stato determinato anche dall’atteggiamento del Monza, resto dell’idea che sia una squadra troppo al di sopra delle altre squadre del campionato, poi può anche succedere che si possano inceppare ma resta il fatto che mi sembra una squadra destinata a sbriciolare tutti i record della Lega Pro - così mister Dal Canto presentando la gara di domani in conferenza stampa -. Prendiamo tutto quello di buono che abbiamo fatto, atteggiamento compreso, il messaggio che vogliamo mandare a noi stessi deve passare dalla solidità. Si può esprimere qualcosa di buono anche giocando con il 3-5-2, non è necessario mettere 16 attaccanti per produrre un calcio logico, dobbiamo preoccuparci di proporre un calcio efficace. L’importante è che la squadra vada in campo non troppo preoccupata, non dobbiamo pensare che la vittoria fuori casa abbia risolto i problemi che abbiamo, dobbiamo stare più sereni possibili. Abbiamo di fronte un avversario che ha bisogno di fare punti, che viene a giocarsi la propria partita, può venir fuori la classica partita di Lega Pro com’è stata con la Pro Patria. Dobbiamo trovare continuità di risultati, poi il resto si aggiusterà da solo. Giocare in casa non deve essere ne’ un alibi ne’ una preoccupazione, non possiamo pretendere che la gente ci applauda dopo 4 sconfitte consecutive, dobbiamo tentare di riportare entusiasmo nella piazza facendo buoni risultati in casa. La Pistoiese è una squadra di categoria, servono pazienza e calma, dobbiamo tentare di essere bravi a portare gli episodi dalla nostra parte".



In classifica la Robur Siena ha 9 punti con bilancio di tre vittorie (tutte in trasferta) e tre sconfitte (tutte rimediate sul campo di casa), mentre la Pistoiese è a quota 6 con una vittoria, tre pareggi e due sconfitte.