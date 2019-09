Calcio femminile, Robur Siena Women al primo trofeo ''Tuscany Women Cup''

Sabato 28 settembre si aprirà ufficialmente la stagione delle ragazze della Robur Siena Women. La squadra, guidata da Valentina Fambrini, sarà infatti chiamata al battesimo, presso lo stadio comunale di Levane, nella Tuscany Women Cup, un triangolare che la contrapporrà alle formazioni dell’Aquila Montevarchi (Eccellenza) ed Arezzo calcio (Serie C).Un test sicuramente impegnativo per il neonato gruppo bianconero, che andrà ad affrontare squadre di caratura importante e da anni attive nel panorama femminile toscano. Ma grande è la curiosità intorno al debutto delle Women: il calcio di inizio del primo incontro, che vedrà la Robur Siena contrapposta all’Arezzo, è fissato per le ore 17. Per tutti coloro che fossero interessati, l’ingresso allo stadio comunale di Levane sarà gratuito.