La Robur Siena pareggia in extremis al ''Franchi'' contro la Pistoiese - FOTO

ROBUR SIENA-PISTOIESE 2-2 (0-2)

Arriva nel recupero il pareggio della Robur Siena che, nell'anticipo della 7ª giornata del campionato di calcio di Serie C, girone A, giocato oggi sabato 28 settembre allo stadio "Artemio Franchi", riesce ad evitare la quarta sconfitta in quattro partite casalinghe con una rete al 46' della ripresa.La Pistoiese passa in vantaggio al 14' del primo tempo con Valiani ed è lo stesso Valiani che realizza il raddoppio al 35' su calcio di rigore. Il Siena accorcia al 24' della ripresa con Cesarini. La rete del primo punto casalingo dei bianconeri la realizza Arrigoni al 46'.Con il risultato di oggi i bianconeri salgono a 10 punti in classifica, con un bilancio di 3 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte.Il prossimo turno vedrà la Robur impegnata allo stadio "Città di Gorgonzola" contro l'AlbinoLeffe, domenica 6 ottobre alle 15, per l'8ª giornata di campionato.: Confente; Buschiazzo (1’st Arrigoni), Baroni, D’Ambrosio; Oukhadda (33’st Ortolini), Da Silva (16’st Polidori), Gerli, Serrotti (1’st Vassallo), Migliorelli; Guidone (16’st D’Auria), Cesarini. All. Dal Canto. A disp. Ferrari, De Santis, Bentivoglio, Varga, Romagnoli, Andreoli, Setola.: Pisseri, Mazzarani, Cerretelli (14’st Bortoletti), Dametto, Valiani (30’st Falcone), Gucci (41’st Morachioli), Llamas (30’st Viti), Camilleri, Spinozzi, Vitiello (14’st Stjiepovic), Ferrarini. All. Tammaro. A disp. Salvalaggio, Bordin, Sonnini, Tempesti, Luka, Capellini.Arbitro: Nicolo’ Marini (Trieste). Assistenti: Giovanni Mittica (Bari) e Dario Gregorio (Bari).Marcatori: 14’pt e 35’pt Valiani (rig), 24’st Cesarini, 46’st ArrigoniAmmoniti: Guidone, Mazzarani, Gerli, Arrigoni, Dametto, PisseriEspulsi: TammaroNote: 1971 abbonati, 595 paganti, 17345 euro incasso (compresa quota abbonati)