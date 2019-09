Pianese-Gozzano, 21 convocati da Masi: ''Siamo vogliosi di riscatto''

L'allenatore della Pianese, Marco Masi, ha convocato 21 giocatori per la partita di oggi, domenica 29 settembre, 7ª giornata del campionato di calcio di Serie C, girone A, in programma alle 15.00 allo stadio "Carlo Zecchini" di Grosseto contro il Gozzano.



Di seguito l'elenco dei convocati:

PORTIERI: Fontana Andrea, Sarini Lorenzo, Vitali Leonardo

DIFENSORI: Ambrogio Simone, Cason Stefano, Dierna Emilio, Gagliardi Francesco, Seminara Davide, Vavassori Gabriele

CENTROCAMPISTI: Benedetti Giacomo, Bianchi Leonardo, Carannante Gabriele, Catanese Giovanni, Fortuni Simone, Regoli Paolo, Simeoni Luca, Tampwo Marco

ATTACCANTI: Benedetti Lorenzo, Montaperto Giuseppe, Rinaldini Damiano, Udoh King

Indisponibili Luca Benedetti, Matteo Figoli, Luca Scarlino, Matteo Momentè e Gabriele Zagaria.



"Arriviamo alla sfida contro il Gozzano con un po’ di problemi che fanno parte di un percorso, siamo reduci anche da due sconfitte differenti l’una dall’altra: contro l’Alessandria immeritata e con la Pro Patria meritata - così mister Masi alla vigilia della gara -. Da parte della Pianese c’è voglia di fare bene, di riscatto, di rivalsa e di fare sua la partita, cercheremo di fare tutto il possibile per riuscirci. Il Gozzano è una squadra organizzata, che gioca a calcio ed è molto veloce: sarà una partita aperta, rispetto le ultime due gare che abbiamo affrontato, che si sono chiuse e che ci hanno aspettato. Non recupereremo Momentè, è ancora presto per parlarne".



In classifica la Pianese ha 7 punti con un bilancio di due vittorie, un pareggio e tre sconfitte. Per il Gozzano i punti sono 6 con una vittoria, tre pareggi e due sconfitte.