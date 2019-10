Pianese-Juventus U23, prevendita biglietti

La U.S. Pianese comunica nel rispetto delle normative la modalità di vendita per la partita valida per l’ottava giornata di campionato di calcio di Serie C, Pianese-Juventus U23, in programma domenica 6 ottobre alle ore 15:00 presso lo stadio “Carlo Zecchini” di Grosseto.Biglietti per i sostenitori della U.S. Pianese (Tribuna). I biglietti per la tifoseria della Pianese saranno in vendita presso la sede della Società, ubicata in Piazza Spartaco Lavagnini 1 a Piancastagnaio, che sarà aperta con i seguenti orari: mattina dalle ore 10:00 alle ore 12:00; pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 19:00. Inoltre sarà possibile acquistare il biglietto allo stadio il giorno della partita presso Box biglietteria tribuna (Viale Michelangelo 35) e presso i punti di vendita del circuito Ciaotickets (https://www.ciaotickets.com/biglietti/pianese-juventus-under-23). Il prezzo intero è di € 15,00 mentre il prezzo ridotto € 10,00 (Over 65 anni, Under 14, Donne).Biglietti settore ospite (Curva Sud). I biglietti per il settore ospite saranno a disposizione presso tutti i punti di vendita del circuito Ciaotickets ( https://www.ciaotickets.com/biglietti/pianese-juventus-under-23 ) fino alle ore 19:00 di sabato 5 ottobre 2019, pertanto non sarà possibile acquistare il biglietto allo stadio di Grosseto. Costo del biglietto € 11,00. Non sono previste riduzioni.