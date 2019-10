AlbinoLeffe-Robur Siena, 24 convocati da Dal Canto: ''Ogni volta in campo per provare a vincere''

L'allenatore della Robur Siena, Alessandro Dal Canto, ha convocato 24 giocatori per la partita di domani, domenica 6 ottobre, 8ª giornata del campionato di calcio di Serie C, girone A, in programma alle 15 allo stadio comunale "Città di Gorgonzola" contro l'AlbinoLeffe.



Di seguito l’elenco dei convocati al termine della seduta di rifinitura: Andreoli, Argento, Arrigoni, Baroni, Buschiazzo, Campagnacci, Cesarini, Confente, Da Silva, D’Ambrosio, D’Auria, Ferrari, Gerli, Guidone, Migliorelli, Ortolini, Oukhadda, Petrucci, Polidori, Romagnoli, Serrotti, Setola, Varga, Vassallo. Indisponibili Guberti e Panizzi.



"Siamo in un momento dove è necessario capire bene le varie situazioni della partita, quando veniamo pressati in modo giusto dall’avversario se cerchiamo subito la punta non suona l’allarme dello stadio, non dobbiamo snaturarci ma percepire le scelte migliori, soprattutto in una fase dove veniamo subito puniti, al primo errore - ha dichiarato mister Dal Canto presentando la gara -. L’Albinoleffe? E’ una squadra di categoria, organizzata, sarà una partita difficile, cercheremo soluzioni per fermare l’avversario e per subire poco, andiamo ogni volta in campo per tentare di vincere la partita. Troveremo di fronte un avversario che sta bene, è di valore, dobbiamo fare la nostra gara, attenta, con le nostre caratteristiche, senza snaturarci".



In classifica la Robur Siena ha 10 punti con bilancio di tre vittorie (tutte in trasferta), un pareggio e tre sconfitte (tutte rimediate sul campo di casa), mentre l'AlbinoLeffe è a quota 9 con due vittorie, tre pareggi e due sconfitte.