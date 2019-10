La Robur Siena continua a vincere in trasferta: superata l'AlbinoLeffe

ALBINOLEFFE-ROBUR SIENA 0-1 (0-1)

Ancora una vittoria fuori casa, la quarta in quattro partite, per la Robur Siena che, nell'8ª giornata del campionato di calcio di Serie C, girone A, giocata oggi domenica 6 ottobre allo stadio "Città di Gorgonzola", supera l'AlbinoLeffe con il risultato di 0-1.La rete della vittoria bianconera la realizza Cesarini al 9' del primo tempo su calcio di rigore.Con il risultato di oggi i bianconeri salgono a 13 punti in classifica, con un bilancio di 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte.Il prossimo turno vedrà la Robur impegnata allo stadio "Artemio Franchi" domenica 13 ottobre alle 17.30, nel derby con l'Arezzo per la 9ª giornata di campionato.: Savini, Gavazzi, Quaini (20’st Gonzi), Gusinu, Cori, Ruffini, Canestrelli (33’st Galeandro), Giorgione, Genevier (31’st Kouko), Gelli, Sibilli (20’st Ravasio). All. Zaffaroni. A disp. Abagnale, Rasi, Riva, Mondonico, Nichetti, Bertani, Cortinovis, Petrungaro.: Confente; D’Ambrosio, Buschiazzo, Baroni; Oukhadda, Arrigoni, Gerli, Serrotti (24’st Vassallo), Migliorelli; Polidori (24’st Guidone), Cesarini (43’st Ortolini). All. Dal Canto. A disp. Ferrari, Petrucci, Varga, Romagnoli, D’Auria, Da Silva, Andreoli, Setola, Argento.Arbitro: Francesco Carrione (Castellammare di Stabia). Assistenti: Antonio Lalomia (Agrigento) e Vincenzo Madonia (Palermo).Marcatori: 10’pt Cesarini (rig)Ammoniti: Gusu, Guidone, Cesarini