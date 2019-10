Sconfitta casalinga per la Pianese contro la Juventus U23

PIANESE-JUVENTUS U23 0-1 (0-0)

Sconfitta casalinga per la Pianese, superata dalla Juventus U23 con il risultato di 0-1 allo stadio ''Carlo Zecchini'' di Grosseto, nella gara valida per l'8ª giornata del campionato di calcio di Serie C, girone A, giocata oggi, domenica 6 ottobre.La rete degli ospiti la realizza Lanini su calcio di rigore al 23' della ripresa.Con la sconfitta odierna le zebrette di Piancastagnaio rimangono ferme a 8 punti in classifica con un bilancio di 2 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte.Il prossimo turno vedrà la Pianese impegnata allo stadio ''Mario Rigamonti-Mario Ceppi'' contro il Lecco, domenica 13 ottobre alle 15.00, per la 9ª giornata di campionato.: Vitali, Seminara, Cason (80′ Regoli), Dierna, Simeoni, Catanese, Udoh (58′ Benedetti Lorenzo), Benedetti Giacomo, Gagliardi, Bianchi (71′ Rinaldini), Montaperto (71′ Carannante). A disposizione: Fontana, Sarini, Ambrogio, Vavassori, Zagaria, Fortuni, Tampwo. All. Masi Marco.: Loria, Oliveira, Coccolo, Portanova (58′ Peeters), Mota Carvalho, Olivieri (86′ Zanimacchia), Toure, Beruatto, Clemenza (58′ Lanini), Han (77′ Beltrame), Alcibiade. A disposizione: Nocchi, Siano, Muratore, Mule, Rafia, Frabotta, Delli Carri, Gerbi. All. Pecchia Fabio.ARBITRO: Giuseppe Emanuele Repace di Perugia (Salvatore Emilio Buonocore-Stefano Rondino)MARCATORI: 68′ rig. Lanini (J)AMMONITI: Dierna, Vitali (P)ESPULSI: a fine partita Vitali (P)NOTE: 381 spettatori paganti per un incasso di 2930 Euro