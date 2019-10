Lâ€™AIAC sezione di Siena formerÃ  giovani calciatori in Cina

Al via un programma formativo che rientra in un protocollo di intesa firmato con il Comune di Siena

Per i prossimi quattro anni, l’AIAC (Associazione Italiana Allenatori Calcio), sezione di Siena, in collaborazione con il Comune di Siena, promuoverà la presenza in Cina di allenatori di calcio che abbiano un’abilitazione professionale e un’adeguata preparazione da un punto di vista tecnico-organizzativo. Tale progetto è al centro di un protocollo d’intesa, siglato nelle scorse settimane dall’AIAC Siena e dal Comune di Siena, orientato allo sviluppo del calcio giovanile in Cina, che avverrà attraverso il trasferimento di conoscenze tattiche e tecniche da parte di allenatori italiani a giovani cinesi che prenderanno parte alla formazione.L’accordo rientra in un più ampio progetto di partenariato che l’amministrazione comunale ha già avviato in passato con le città cinesi di Nantong e Yagnzhou (Distretto di Bao Ying), che hanno espresso sempre maggiore interessamento alla collaborazione in ambito formativo per quanto riguarda il calcio giovanile. L’AIAC, che raggruppa tra i propri associati le figure professionali qualificate e riconosciute per lo svolgimento dei compiti di allenatore di calcio professionistico, si è dichiarata disponibile a fornire una risposta a questa esigenza formativa e si occuperà dell’individuazione degli allenatori, aventi le necessarie qualifiche professionali, che potranno insegnare ai corsi di formazione calcistica giovanile a seconda delle richieste che perverranno da parte delle città cinesi interessate.Sarà, inoltre, cura dell’AIAC la definizione degli obiettivi di medio e lungo termine orientati alla qualificazione, diffusione e sviluppo del gioco del calcio, in un’ottica che prevede la partecipazione attiva a tutti i livelli territoriali e istituzionali al fine di promuovere i valori dello sport, anche al di là dei confini nazionali.Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l'AIAC scrivendo all'indirizzo e-mail info@aiacsiena.it.