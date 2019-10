E' attiva la prevendita dei biglietti in vista della partita Lecco-Pianese in programma domenica 13 ottobre allo stadio “Mario Rigamonti-Mario Ceppi” di Lecco alle ore 15 e valida per la 9ª giornata del campionato di calcio di Serie C, girone A.La tifoseria ospite potrà acquistare i tagliandi, al costo di 10 euro presso il seguente link: http://www.etes.it/sale/event/69583/calcio+lecco+1912+-+pianese