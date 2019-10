La Robur torna a vincere in casa in Coppa Italia: superato il Pontedera

ROBUR SIENA-PONTEDERA 2-0 (1-0)

La Robur Siena torna finalmente alla vittoria tra le mura amiche superando allo stadio ''Artemio Franchi'' il Pontedera nel primo turno della fase ad eliminazione diretta della Coppa Italia di Serie C. Nella gara giocata mercoledì 9 ottobre, i bianconeri hanno vinto con il risultato di 2-0, reti di Guidone al 27' del primo tempo su calcio di rigore e di Panizzi al 22' della ripresa.La Robur accede così ai sedicesimi di finale nei quali, il 6 novembre, in gara unica, affronterà in casa l'Arezzo.: Ferrari, Romagnoli, Varga, Panizzi (33’st Baroni), De Santis (28’st Oukhadda), Da Silva, Argento (33’st Gerli), Andreoli, Setola, Guidone (16’st Ortolini), D’Auria (28’st Polidori). All. Dal Canto. A disp. Confente, Migliorelli, Arrigoni, D’Ambrosio, Serrotti, Cesarini, Buschiazzo.: Sarri, Pavan, Ropolo, Giuliani, Salvi, Bernardini (11’st Calcagni), Cicagna (34’st Risaliti), Bardini (26’st Guidi), Bruzzo (26’st Semprini), Negro, Danieli (1’st Belloni). All. Maraia. A disp. Bianchi, Mazzini, Benassai, Barba, Pagliai, Fiscella.Arbitro:Mario Davide Arace (Lugo di Romagna). Assistenti: Emanuele De Angelis (Roma 2) e Mattia Bartolomucci (Ciampino)Marcatori: 27’pt Guidone (rig.), 22’st PanizziAmmoniti: Cicagna, ArgentoNote: 703 paganti (3885 euro incasso)