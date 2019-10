La Robur Siena pareggia in casa in extremis contro l'Arezzo - FOTO

ROBUR SIENA-AREZZO 1-1 (0-0)

La Robur Siena manca ancora la vittoria casalinga in campionato, e anzi rischia di perdere, nella 9ª giornata del campionato di calcio di Serie C, girone A, giocata oggi domenica 13 ottobre allo stadio "Artemio Franchi", dove ottiene un pareggio al 5' di recupero contro l'Arezzo con il risultato di 1-1.Passano in vantaggio gli amaranto al 17' del secondo tempo con Baldan. La Robur acciuffa il pareggio al 50' con Guidone.Con il risultato di oggi i bianconeri salgono a 14 punti in classifica, con un bilancio di 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte.Il prossimo turno vedrà la Robur impegnata allo stadio "Giuseppe Voltini" di Crema, domenica 20 ottobre alle 15, contro la Pergolettese per la 9ª giornata di campionato.: Confente; D’Ambrosio, Buschiazzo (21’st Setola), Baroni; Oukhadda (32’st Ortolini), Arrigoni (21’st D’Auria), Gerli, Serrotti, Migliorelli; Polidori (21’st Guidone), Cesarini. All. Dal Canto. A disp. Ferrari, De Santis, Varga, Romagnoli, Da Silva, Andreoli, Panizzi, Argento.: Pissardo, Nolan, Foglia (28’st Piu), Mesina (9’st Cheddira), Cutolo (44’st Sereni), Ceccarelli, Luciani, Corrado, Benucci (9’st Baldan), Rolando, Tassi (9’st Volpicelli). All. Di Donato. A disp. Daga, Mosti, Borghini, Zini, Sbarzella, Caso, Raja.Arbitro: Luigi Carella (Bari). Assistenti: Roberto Terenzio (Cosenza) e Antonio Severino (Campobasso)Marcatori: 17’st Baldan, 50’st GuidoneAmmoniti: Luciani, Foglia, Cutolo, GuidoneEspulsi: RolandoNote: 1971 abbonati, 1642 paganti (534 ospiti) 26777 euro incasso (compresa quota abbonati)