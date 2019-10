La Pianese torna a vincere: superato in trasferta il Lecco

LECCO-PIANESE 1-3 (1-1)

Dopo 5 partite senza vittorie, e solo 2 punti conquistati nelle ultime 5 gare, torna a vincere la Pianese che, nella gara valida per la 9ª giornata del campionato di calcio di Serie C, girone A, giocata oggi, domenica 13 ottobre, supera il Lecco allo stadio ''Mario Rigamonti-Mario Ceppi'' con il risultato di 1-3.La Pianese passa in vantaggio al 7' del primo tempo con Rinaldini. Dopo pochi minuti arriva il pareggio dei padroni di casa con rete di Strambelli. Nella ripresa, prima Udoh al 21' e poi ancora Rinaldini al 33' fissano il risultato sul definitivo 1-3.Partenza forte degli amiatini che già al 2 minuto sfiorano la marcatura con un destro al volo di Udoh che termina di poco a lato, trascorre poco tempo e al 7′ i senesi trovano la rete del vantaggio con uno splendido assist di Simeoni per l’inserimento di Rinaldini che da pochi passi insacca il pallone alle spalle di Safarikas. Nemmeno il tempo di festeggiare, che il Lecco pareggia i conti con il calcio di rigore realizzato da Strambelli al 12 minuto. Assedio Pianese con una conclusione al 17′ di Catanese che sibila di poco a lato e al 19 minuto con un colpo di testa di Udoh, su traversone di Carannante, che non inquadra lo specchio della porta. Al 21 minuto però arriva il nuovo vantaggio degli amiatini con una verticalizzazione di Catanese in direzione dell’intraprendente Rinaldini che tocca per Udoh che di potenza fredda il portiere. Al 33 minuto la Pianese cala il tris ancora una volta con Rinaldini che, dopo un doppio slalom, batte l’estremo difensore lombardo. Sul finire di frazione colpo di testa di Cason al 41′ alto e fendente dal limite al 44′ di Scaccabarozzi ampiamente alto. Nella ripresa il Lecco tenta la reazione con un’incornata di Malgrati e un tiro a giro di Negro che non creano problemi a Fontana. Per gli amiatini tentativo di Simeoni al 59′ neutralizzato a terra da Safarikas e successivamente con un calcio di punizione di Rinaldini da posizione defilata al 70 minuto. Al 72′ tiro-cross di Catanese sul fondo, poco dopo destro dal limite di Giacomo Benedetti disinnescato dal portiere, con gli amiatini che controllano abilmente il risultato. Al triplice fischio conclusivo gioia Pianese per l’importante affermazione sul campo del Lecco.Con la vittoria di oggi i bianconeri di Piancastagnaio salgono a 11 punti in classifica con un bilancio di 3 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte.Il prossimo turno vedrà la Pianese impegnata in casa allo stadio ''Carlo Zecchini'' di Grosseto contro la capolista Monza, nell'anticipo di sabato 19 ottobre alle 15.00, per la 10ª giornata di andata.: Safarikas, Vignati (36′ Malgrati), Marchesi, Segato (75′ Pedrocchi), Capogna (75′ Fall), Scaccabarozzi (53′ Nacci), Carissoni, Maffei (53′ Negro), Bastrini, Pastore, Strambelli. A disposizione: Jusafi, Malvestiti, Samake, Merli, Lisai, Nivokazi, Bonsi. All. D’Agostino Gaetano.: Fontnana, Seminara, Cason, Dierna, Simeoni, Catanese, Udoh (85′ Benedetti Lorenzo), Benedetti Giacomo, Gagliardi, Carannante (53′ Regoli), Rinaldini (77′ Momentè). A disposizione: Sarini, Ambrogio, Bianchi, Fortuni. All. Masi Marco.ARBITRO: Luigi Catanoso di Reggio Calabria (Mattia Segat-Thomas Miniutti)MARCATORI: 7′ e 33′ Rinaldini (P) 12′ rig. Strambelli (L) 21′ Udoh (P)AMMONITI: Strambelli, Marchesi, Capogna (L) Seminara (P)NOTE: 381 spettatori paganti, incasso non comunicato