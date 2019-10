Pianese-Monza, 21 convocati da Masi: ''Sfida proibitiva ma non impossibile''

L'allenatore della Pianese, Marco Masi, ha convocato 21 giocatori per la partita di domani, sabato 19 ottobre alle 15, 10ª giornata del campionato di calcio di Serie C, girone A, in programma alle 15.00 allo stadio "Carlo Zecchini" di Grosseto contro la capolista Monza.



Di seguito l'elenco dei convocati:

PORTIERI: Fontana Andrea, Sarini Lorenzo

DIFENSORI: Ambrogio Simone, Cason Stefano, Dierna Emilio, Gagliardi Francesco, Seminara Davide, Vavassori Gabriele

CENTROCAMPISTI: Benedetti Giacomo, Benedetti Luca, Bianchi Leonardo, Carannante Gabriele, Catanese Giovanni, Figoli Matteo, Fortuni Simone, Regoli Paolo, Simeoni Luca

ATTACCANTI: Momentè Matteo, Montaperto Giuseppe, Rinaldini Damiano, Udoh King

Indisponibili Lorenzo Benedetti e Luca Scarlino, squalificato Leonardo Vitali.



"Quella contro il Monza sarà la partita più difficile della stagione, dobbiamo fare bella figura e cercare di raccogliere punti per inseguire il nostro obiettivo - ha dichiarato mister Masi in conferenza stampa alla vigilia della gara -. Si tratta di una partita proibitiva ma non impossibile, però partiamo sempre da zero a zero e cercheremo di fare del nostro meglio. Non ci sarà lo squalificato Vitali, oltre Lorenzo Benedetti che ha accusato un problema al ginocchio, mentre Figoli è rientrato solo da pochi giorni in gruppo. I ragazzi stanno facendo un lavoro importante, sappiamo che per noi il noviziato durerà ancora molto, perchè dobbiamo lavorare su molte cose, come gli episodi che in alcune gare ci hanno penalizzato. La nostra è una crescita che dobbiamo costruire giorno dopo giorno. Domani affrontiamo la capolista Monza, sarà una sfida molto difficile per i valori dei nostri avversari, però la Pianese scenderà in campo con coraggio per cercare di ottenere il massimo. Ci stiamo adattando al campo di Grosseto, che è molto ampio, di partita in partita. Contro il Monza la Pianese avrà grandi stimoli e motivazioni, affrontiamo i primi in classifica, hanno una società e una rosa importante e sicuramente è un’occasione ulteriore per fare bella figura: una gara che ci farà sentire la categoria in maniera completa. Tra noi e il Monza ci sono grandi differenze, siamo due poli opposti che si affronteranno a viso aperto. Sotto il profilo fisico stiamo bene, psicologicamente avevamo un po’ accusato la sconfitta in casa contro la Juventus Under 23, perdendo anche in maniera immeritata. La vittoria e la prestazione di Lecco, ci hanno ridato fiducia e ciò ci permette di affrontare il Monza con più consapevolezza dei nostri mezzi”.



In classifica la Pianese si trova all'11° posto con 11 punti all'attivo e un bilancio di 3 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. Per il Monza capolista i punti sono 24 con 8 vittorie e una sola sconfitta, tra l'altro rimediata sul campo di casa contro la Robur Siena.