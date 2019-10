La Pianese sfiora l'impresa contro il Monza e viene raggiunta al 90'

PIANESE-MONZA 1-1 (0-0)

Sfuma di un soffio la grande impresa per la Pianese che, dopo la vittoria della scorsa settimana in trasferta a Lecco, nella gara valida per la 10ª giornata del campionato di calcio di Serie C, girone A, giocata oggi, domenica 20 ottobre, allo stadio ''Carlo Zecchini'' di Grosseto, viene raggiunta al 90' dalla capolista Monza sul risultato di 1-1.La rete del vantaggio delle zebrette di Piancastagnaio la realizza Rinalidini al 5' della ripresa su calcio di rigore. Quando sembra profilarsi il trionfo bianconero, arriva la rete degli ospiti con Rigoni all'88'.Brianzoli pericolosissimi in avvio di gara con un destro di Lepore che sfiora il palo e una conclusione al volo di Gliozzi che non inquadra lo specchio della porta. All’11 minuto traversone nel mezzo di Seminara, deviato in calcio d’angolo dalla difesa ospite, Monza che si fa rivedere in avanti con un tiro dal limite di Fossati respinta in tuffo dall’attento Fontana. Lombardi ancora insidiosi al 21′ con un diagonale di Gliozzi e al 29′ con un colpo di testa di Iocolano salvato sulla linea di porta da Dierna. Pianese che sale in cattedra con una conclusione dai venti metri di Catanese neutralizzata da Lamanna al 36 minuto e ancora al 40′ con un tiro sottoporta di Giacomo Benedetti sventato sul fondo dal portiere.Ad inizio ripresa si sblocca il match in favore degli amiatini: fallo di Bellusci su Rinaldini con il direttore di agra che indica il dischetto. Dagli undici metri Rinaldini spiazza Lamanna e porta in vantaggio la Pianese tra l’esultanza dei sostenitori bianconeri. Reazione brianzola con un tiro-cross di Anastasio di poco alto al 60′ e con un colpo di testa ravvicinato di Gliozzi al 64 minuto. Senesi vicinissimi al raddoppio al 72 minuto con un contropiede di Rinaldini che lancia Momentè che supera con un pallonetto il portiere, ma sulla linea di porta salva tutto Scaglia. Monza pericoloso all’80’ con una girata di Marchi bloccata a terra da Lamanna, poi all’88’ arriva il pareggio brianzolo con il colpo di testa di Rigoni sulla punizione laterale di D’Errico.Con il pareggio di oggi i bianconeri salgono a 12 punti in classifica con un bilancio di 3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte.Il prossimo turno vedrà in scena il derby, con la Pianese impegnata mercoledì 23 ottobre alle 20.45, allo stadio "Artemio Franchi" di Siena contro la Robur per l'11ª giornata di andata.: Fontana, Seminara (77′ Ambrogio), Cason, Dierna, Simeoni, Catanese, Udoh (67′ Momentè), Benedetti Giacomo (77′ Montaperto), Gagliardi, Carannante (67′ Regoli), Rinaldini (73′ Bianchi). A disposizione: Sarini, Vavassori, Figoli, Benedetti Luca, Fortuni. All. Masi Marco.: Lamanna, Anastasio, Fossati (53′ Rigoni), Bellusci, Chiricò (53′ Mosti), Brighenti (73′ Finotto), Scaglia (73′ Marconi), Iocolano (53′ D’Errico), Armellino, Lepore, Gliozzi (67′ Marchi). A disposizione: Sommariva, Galli, Finotto, Palazzi, Negro, Franco, Sampirisi. All. Brocchi Cristian.ARBITRO: Mario Cascone di Nocera Inferiore (Francesco Rizzotto-Francesco Valente)MARCATORI: 50′ rig. Rinaldini (P) 88′ Rigoni (M)AMMONITI: Scaglia (M)NOTE: 263 spettatori paganti, incasso 3069 Euro