La Robur Siena vince con una rete nel finale contro la Pergolettese

PERGOLETTESE-ROBUR SIENA 0-1 (0-0)

Dopo il pareggio interno raggiunto al 5' di recupero la scorsa settimana contro l'Arezzo, la Robur Siena acciuffa la vittoria in extremis contro la Pergolettese, fanalino di coda della classifica, nella 10ª giornata del campionato di calcio di Serie C, girone A, giocata oggi domenica 20 ottobre allo stadio "Giuseppe Voltini" di Crema. La rete la realizza Ortolini al 42' della ripresa su cross dalla destra di Arrigoni.Con il risultato odierno i bianconeri si portano così a 17 punti in classifica, con un bilancio di 5 vittorie (tutte ottenute in trasferta), 2 pareggi e 3 sconfitte.Il prossimo turno vedrà la Robur impegnata nel derby contro la Pianese che si giocherà allo stadio "Artemio Franchi" di Siena, mercoledì 23 ottobre alle 20.45, per l'11ª giornata di campionato.: Romboli, Fanti (20’st Villa), Canini, Ciccone (12’st Morello), Malcore (32’st Franchi), Muchetti, Lucenti, Ferrari (1’st Sbrissa), Girgi, Coly, Agnelli (32’st Panatti). All. Contini. A disp. Ghidotti, Manzoni, Canessa, Belingheri, Brero.: Confente; D’Ambrosio, Buschiazzo (24’st Panizzi), Baroni; Migliorelli, Da Silva (30’st D’Auria), Gerli, Serrotti (16’st Arrigoni), Oukhadda; Guidone (16’st Polidori), Cesarini (30’st Ortolini). All. Dal Canto. A disp. Ferrari, Varga, Romagnoli, Andreoli, Setola, Argento, Discepolo.Arbitro: Francesco Luciani (Roma 1). Assistenti: Gianluca D’Elia (Ozieri) e Carmelo De Pasquale (Barcellona Pozzo di Gotto).Marcatori: 42’st OrtoliniAmmoniti: Guidone, Buschiazzo, Sbrissa