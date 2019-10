Robur Siena-Pro Vercelli, 24 convocati da Dal Canto: ''Proseguire sulla strada che stiamo facendo''

L'allenatore della Robur Siena, Alessandro Dal Canto, ha convocato 24 giocatori per la partita di domani, domenica 27 ottobre, 12ª giornata del campionato di calcio di Serie C, girone A, in programma alle 15.00 allo stadio "Artemio Franchi" contro la Pro Vercelli.Di seguito l’elenco dei convocati al termine della seduta di rifinitura che si è svolta sul campo dell'Acquacalda: Andreoli, Arrigoni, Baroni, Buschiazzo, Campagnacci, Cesarini, Confente, Da Silva, D’Ambrosio, D’Auria, Ferrari, Gerli, Guidone, Lombardo, Marcocci, Migliorelli, Ortolini, Oukhadda, Panizzi, Polidori, Romagnoli, Serrotti, Setola, Vassallo. Indisponibile Guberti."La squadra deve proseguire sulla strada che sta facendo, abbiamo altre 27 partite da giocare, sono troppe per fare qualsiasi valutazione, andiamo avanti - così mister Dal Canto presentando la gara di domani -. Sappiamo di trovare un avversario rompiscatole, hanno ridimensionato un po’ rispetto agli scorsi anni, sono giovani che vogliono mettersi in evidenza, hanno dato noia a tutti e verranno a Siena a fare lo stesso. Lombardo? Per me è un esterno, poi che lo possa fare a 5 o a 4 non è un problema, viene sicuramente a darci una mano anche perchè ha un buon piede ed è abile a battere i calci piazzati, aspetto nel quale in questo momento abbiamo qualche lacuna, dal punto di vista della condizione chiaramente non è al massimo, cerchiamo di portarcelo noi progressivamente. La Pro Vercelli verrà a fare la sua partita, se ha preso pochi gol vuol dire che è una squadra solida, se ne ha fatti pochi può darsi che sia solida perchè osa un po’ di meno. Dobbiamo fare la nostra partita sapendo di poter incontrare problemi, le squadre che sono venute a Siena, Pianese a parte, non sono venute a giocare a viso aperto, ci dobbiamo adeguare e fare il meglio possibile. Vogliamo fare un campionato di buon livello, penso pero’ che alla fine di Febbraio il Monza chiuda i battenti se prosegue così. Ci deve essere il giusto entusiasmo perchè abbiamo inanellato diversi risultati utili consecutivi, è giusto che ci sia la sensazione di essere in un buon periodo".In classifica la Robur Siena è al 5° posto con 20 punti ed un bilancio di 6 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, mentre la Pro Vercelli è 10ª a quota 13 con 3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte.Monza 28 punti; Renate e Pontedera 21; Alessandria e Robur Siena 20; Carrarese 19; Novara 18; Como e Pro Patria 16: Pro Vercelli, AlbinoLeffe e Juventus U23 13; Pistoiese e Pianese 12; Arezzo 11; Gozzano e Olbia 9; Giana Erminio e Lecco 7; Pergolettese 5.