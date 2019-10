Pianese-Olbia, 23 convocati da Masi: ''Olbia squadra che ci somiglia''

L'allenatore della Pianese, Marco Masi, ha convocato 23 giocatori per il derby di domani, domenica 27 ottobre, 12ª giornata del campionato di calcio di Serie C, girone A, in programma alle 15.00 allo stadio "Carlo Zecchini" di Grosseto contro l'Olbia.



Di seguito l'elenco dei convocati:

PORTIERI: Fontana Andrea, Sarini Lorenzo, Vitali Leonardo

DIFENSORI: Ambrogio Simone, Cason Stefano, Dierna Emilio, Gagliardi Francesco, Seminara Davide, Vavassori Gabriele

CENTROCAMPISTI: Benedetti Giacomo, Benedetti Luca, Bianchi Leonardo, Carannante Gabriele, Catanese Giovanni, Figoli Matteo, Regoli Paolo, Simeoni Luca

ATTACCANTI: Benedetti Lorenzo, Momentè Matteo, Montaperto Giuseppe, Rinaldini Damiano, Scarlino Luca, Udoh King.



"Se guardiamo le prestazioni la Pianese arriva bene alla sfida contro l’Olbia, i risultati in queste due partite ravvicinate con Monza e Siena non sono stati fortunati: con i brianzoli avevamo assaporato la vittoria, con il Siena è stata subito una partita in salita. Siamo riusciti a trovare continuità di prestazione, dobbiamo continuare così, cercando di fare nostri gli scontri diretti per la salvezza, a cominciare dall’Olbia, perché ci sono in palio punti che contano veramente. Affrontiamo una squadra che ci assomiglia, che usa il nostro stesso sistema di gioco, sarà una gara difficile e impegnativa. La Pianese è pronta per fare bene e cercare di conquistare la vittoria. Ancora non ho pensato alla formazione, vedremo domani: Vitali è ancora in dubbio, Scarlino è rientrato parzialmente in gruppo, mentre Lorenzo Benedetti ha sentito un po’ riacutizzarsi il dolore al ginocchio. Contro l’Olbia, tra campionato, Coppa Italia e Poule Scudetto, sarà la centesima panchina alla guida della Pianese, sono grato alla società che mi ha dato la possibilità di far parte di questa famiglia, ho cercato di mettere il mio massimo impegno, così come continuerò a fare in ogni allenamento e partita. Questa società merita di ottenere grandi soddisfazioni. La storica promozione in serie C è la pagina più emozionante, perché ha scritto qualcosa per tutti noi di importante e che rimarrà sempre nei nostri ricordi. Quest’anno stiamo vivendo qualcosa di nuovo ed entusiasmante: speriamo che anche a fine stagione si possa scrivere una nuova pagina della storia della Pianese, conquistando la salvezza”.



In classifica la Pianese si trova al 14° posto con 12 punti all'attivo e un bilancio di 3 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. Per l'Olbia, 17° in graduatoria, i punti sono 9 con 2 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte.



Classifica

Monza 28 punti; Renate e Pontedera 21; Alessandria e Robur Siena 20; Carrarese 19; Novara 18; Como e Pro Patria 16: Pro Vercelli, AlbinoLeffe e Juventus U23 13; Pistoiese e Pianese 12; Arezzo 11; Gozzano e Olbia 9; Giana Erminio e Lecco 7; Pergolettese 5.