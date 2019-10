La Pianese acciuffa il pareggio contro l'Olbia nel recupero

PIANESE-OLBIA 2-2 (0-0)

Dopo la sconfitta di mercoledì nel derby con la Robur, pareggio nel recupero per la Pianese che nella 12ª giornata del campionato di calcio di Serie C, girone A, giocata oggi domenica 27 ottobre, impatta contro l'Olbia alla stadio ''Carlo Zecchini'' di Grosseto con il risultato di 2-2.Bianconeri subito insidiosi al 6 minuto con una conclusione dal limite di Simeoni che non inquadra lo specchio della porta e all’11 con un traversone dalla sinistra di Seminara per il colpo di testa sottoporta di Udoh che sfiora il palo. Al 14′ l’occasione più nitida per gli amiatini con un tiro dai venti metri di Bianchi che si infrange sul montante, poi al 22′ nuovo tentativo di Seminara con un tiro-cross bloccato dal portiere sardo. Alla mezz’ora ospiti pericolosi con l’incrocio dei pali colpito da Parigi con un tiro di prima intenzione, reazione delle zebrette con un tiro di Giacomo Benedetti al 40′ che non torva fortuna. Per i senesi esce al 32 minuto l’infortunato Seminara sostituito da Carannante.Ad inizio ripresa Olbia che trova la rete del vantaggio al 47 minuto con il colpo di testa di Ogunseye su calcio d’angolo. La compagine bianconera tenta la reazione con un diagonale di Udoh al 50′ disinnescato con i pugni da Crosta e successivamente con un calcio di punizione velenoso di Rinaldini che viene respinto dall’estremo difensore sardo al 64 minuto. Al 79′ espulso per gli amiatini capitan Gagliardi, dal calcio di punizione dal limite La Rosa segna la rete del raddoppio sardo. Assegnati sei minuti di recupero, amiatini senza freni: al 91 minuto accorcia Regoli sugli sviluppi di un corner calciato da Montaperto, al 93′ arriva l’insperato pareggio con l’incornata sottoporta di Catanese che trafigge Crosta. Per come si era messa la partita un punto d’oro per i bianconeri che trovano il pareggio nel giro di due minuti.Con il risultato di oggi la Pianese sale a quota 13 con 3 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte.Il prossimo turno, domenica 3 novembre alle 17.30, vedrà i bianconeri di Piancastagnaio impegnati in trasferta allo stadio "Marcello Melani" contro la Pistoiese per la per la 13ª giornata di campionato.: Fontana, Ambrogio, Seminara (32′ Carannante – 85′ Montaperto), Dierna, Simeoni, Catanese, Udoh, Benedetti Giacomo, Momentè (57′ Rinaldini), Gagliardi, Bianchi (57′ Regoli). A disposizione: Sarini, Cason, Benedetti Lorenzo, Vavassori, Figoli, Benedetti Luca. All. Masi Marco.: Crosta, Mastino, La Rosa, Gozzi, Lella, Ogunseye, Manca (90′ Miceli), Parigi (65′ Doratiotto), Muroni, Pitzalis, Biancu. A disposizione: Barone, Van Der Want, Dalla Bernardina, Demarcus, Verde, Zugaro, Miceli. All. Filippi Michele.ARBITRO: Fabio Pirotta di Barcellona Pozzo di Gotto (Stefano Galimberti-Davide Conti)MARCATORI: 47′ Ogunseye (O) 80′ La Rosa (O) 91′ Regoli (P) 93′ Catanese (P)AMMONITI: Mastino (O) Carannante, Montaperto (P)ESPULSI: Al 79′ Gagliardi (P)NOTE: 66 spettatori paganti, incasso 811 Euro