La Robur Siena nuovamente sconfitta in casa: stavolta passa la Pro Vercelli - FOTO

ROBUR SIENA-PRO VERCELLI 1-2 (1-2)

Dopo la vittoria contro la Pianese nel derby di mercoledì scorso, nella 12ª giornata del campionato di calcio di Serie C, girone A, giocata oggi domenica 27 ottobre, la Robur Siena viene di nuovo sconfitta allo stadio ''Artemio Franchi'', questa volta superata dalla Pro Vercelli che si impone per 1-2. Per i bianconeri un deludente bilancio casalingo di sette partite con una sola vittoria.La squadra di Dal Canto passa in vantaggio dopo soli 8' di gioco con Baroni che insacca dopo un contrasto su calcio d'angolo di Serrotti. Al 15' pareggiano gli ospiti con rete di Azzi che di testa ribatte in rete un cross di Rosso dalla sinistra. Al 29' passa in vantaggio la Pro Vercelli: cross dalla destra di Azzi e Comi supera Confente, 1-2.Nella ripresa fa il suo esordio Lombardo, il Siena tenta il recupero, rischiando però anche la terza rete nei minuti finali, e con Confente che para un rigore ad Azzi all'ultimo minuto. La gara finisce con la vittoria dei piemontesi.Con il risultato di oggi la Robur rimane così ferma a 20 punti in classifica ed un bilancio di 6 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte.Il prossimo turno, domenica 3 novembre alle 15, vedrà la Robur impegnata in trasferta allo stadio "Città di Meda" contro il Renate per la 13ª giornata di campionato.: Confente; D’Ambrosio, Baroni (27’pt Buschiazzo), Panizzi; Oukhadda (1’st Lombardo), Da Silva (1’st Arrigoni), Gerli, Serrotti, Migliorelli (18’st D’Auria); Guidone, Cesarini (18’st Ortolini). All. Dal Canto. A disp. Ferrari, Campagnacci, Romagnoli, Polidori, Andreoli, Vassallo, Setola.: Saro, Quagliata, Auriletto, Foglia, Erradi (8’St Mal), Comi (20’st Cecconi), Rosso (8’ST Russo), Bani (20’st Iezzi), Grossi, Azzi, Benedetti (25’st Carosso). All. Gilardino. A disp. Vallacchi, Della Morte, Volpe, Romairone, Franchino, Merio.Arbitro: Filippo Giaccaglia (Jesi). Assistenti: Mauro Dell’Olio (Molfetta) e Pierluigi De Chirico (Barletta)Marcatori: 10’pt Baroni, 17’pt Azzi, 29’pt ComiAmmoniti: Erradi, Rosso, Panizzi, FogliaNote: 1971 abbonati, 672 paganti (14 ospiti) 17815 euro incasso (compresa quota abbonati)