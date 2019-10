Pistoiese-Pianese, prevendita biglietti

E' attiva la prevendita dei biglietti in vista della partita Pistoiese-Pianese in programma domenica 3 novembre allo stadio "Marcello Melani" di Pistoia alle ore 17:30 e valida per la 13ª giornata del campionato di calcio di Serie C, girone A.I biglietti sono in vendita presso il circuito Vivaticket. Il prezzo del tagliando per il settore ospiti è di € 10,00 (più diritti di prevendita 1,50 €). I tagliandi per il Settore Ospiti potranno essere acquistati solo in prevendita fino alle ore 19.00 di sabato 2 novembre 2019 senza il possesso di supporter card. Il giorno della partita non sarà in alcun modo possibile acquistare i tagliandi per il settore ospiti. I biglietti saranno attivati ed acquistabili on line nel circuito Vivaticket con il servizio print@home sul sito http://www.vivaticket.it o nei punti vendita su tutto il territorio nazionale, consultabili su https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv