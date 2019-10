Renate-Robur Siena, prevendita biglietti

E' attiva la prevendita per la partita di campionato tra Renate e Robur Siena, in programma domenica 3 novembre alle ore 15:00 allo stadio "Città di Meda" e valida per la 13ª giornata del campionato di calcio di Serie C girone A.Il circuito di vendita è Viva Ticket, a Siena è possibile acquistare i biglietti presso:– TABACCHERIA IL CHIASSO LARGO | Via Rinaldini, 7/9, 53100, Siena (SI)53100 Siena (SI) +39 0577 282162– ALBERGO RISTORANTE IL MARZOCCO | Piazza Savonarola, 18 Montepulciano (SI) +39 0578 757262– PAMPAMPUGIA VIAGGI | Via Trieste, 112 Sinalunga (SI) +39 0577 624348– RASENNA VIAGGI E TURISMO | Via Mazzini, 22/24 Torrita di Siena (SI) +39 0577 686318Il prezzo relativo al settore ospiti è di 11 € (compresi i diritti di prevendita). I biglietti per il settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19:00 di sabato 2 novembre.