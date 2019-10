Robur Siena-Arezzo, prevendita biglietti per la gara di Coppa Italia

E' attiva la prevendita per la partita di Coppa Italia tra Robur Siena e Arezzo, in programma mercoledì 6 novembre alle ore 20:30 allo stadio "Artemio Franchi". Non sono validi per questa partita gli abbonamenti e gli accrediti stagionali.Di seguito i prezzi dei biglietti (sarà chiuso il settore Gradinata “Paolo De Luca”):Curva Lorenzo Guasparri: Intero – 8 €; ridotto over 65/donne – 5 €; ridotto Under 18 – 2 €;Tribuna Danilo Nannini laterale: Intero – 15€; ridotto over 65/under 18/donne – 10€Tribuna Danilo Nannini centrale: Intero – 15€; ridotto over 65/donne/Under 18 – 10€Tribuna Danilo Nannini d’onore: Intero – 30€; ridotto over 65/Under 18/donne – 20€Tribuna Danilo Nannini Executive: Intero 50€;Settore ospiti: Intero 8€A Siena i punti vendita sono:TABACCHERIA NARGHILÈ | Prevendita Autorizzata Ciaotickets Via Aretina, 6, 53100 Siena (SI) +39 0577 285307TABACCHERIA IL CHIASSO LARGO | Prevendita Autorizzata Ciaotickets Via Rinaldini, 7/9, 53100 Siena (SI) +39 0577 282162SIENA CLUB FEDELISSIMI | Prevendita Autorizzata Ciaotickets Via Mencatelli, 11, 53100 Siena (SI) 0577 236677MCM SERVICE | Prevendita Autorizzata Ciaotickets Via Marzi, 6, 53100 Siena (SI) +39 0577 45483TABACCHERIA SCACCIAPENSIERI | Prevendita Autorizzata Ciaotickets Via Nazareno Orlandi, 6, 53100 Siena SI 0577 334040TABACCHERIA CARTOLERIA CARNASCIALI | Via Duccio di Boninsegna, 29 – 53100 Siena +39 0577 236432TABACCHERIA LA RADICA | Prevendita Autorizzata CiaoticketsVia Simone Martini, 24, 53100 , Siena (SI)53100 Siena (SI) +39 0577 286156TABACCHERIA GERACE FRANCESCO | Prevendita Autorizzata CiaoticketsPiazza Giacomo Matteotti, 15, 53100, Siena (SI)53100 Siena (SI) +39 0577 270918BIGLIETTERIA MARVIT | Prevendita Autorizzata CiaoticketsSottopassaggio La Lizza – Piazza Antonio Gramsci, 53100, Siena (SI)53100 Siena (SI) +39 0577 228352Nel bacino di utenza di Arezzo invece i punti vendita sono i seguenti:TABACCHERIA CORSI | Prevendita Autorizzata CiaoticketsVia Trasimeno, 31, 52100, Arezzo (AR)52100 Arezzo (AR) +39 0575 908063Il prezzo praticato nel SETTORE OSPITI è di 8 € (prezzo unico), entro le ore 19,00 di martedì 5 novembre 2019 tutti i possessori della Tessera del Tifoso ed anche i non fidelizzati potranno acquistare in prevendita i tagliandi per il settore ospiti, anche optando per l’acquisto online. Su decisione del GOS la vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Arezzo sarà effettuata per il settore ospiti e per il settore “Tribunale Laterale A”. Per ulteriori informazioni relativi ai punti vendita e per l’acquisto on line dei tagliandi è possibile consultare direttamente il sito www.ciaotickets.com