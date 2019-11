Pistoiese-Pianese, 22 convocati da Masi: ''Fiduciosi per la gara di domenica''

L'allenatore della Pianese, Marco Masi, ha convocato 22 giocatori per la partita di domani, domenica 3 novembre, 13ª giornata del Campionato di calcio di Serie C, girone A, in programma alle 17.30 allo stadio "Marcollo Melani" di Pistoia contro la Pistoiese.



Di seguito l'elenco dei convocati:

PORTIERI: Dragone Edoardo, Fontana Andrea, Vitali Leonardo

DIFENSORI: Ambrogio Simone, Cason Stefano, Dierna Emilio, Seminara Davide, Vavassori Gabriele

CENTROCAMPISTI: Benedetti Giacomo, Benedetti Luca, Bianchi Leonardo, Carannante Gabriele, Catanese Giovanni, Figoli Matteo, Fortuni Simone, Regoli Paolo, Simeoni Luca

ATTACCANTI: Benedetti Lorenzo, Momentè Matteo, Montaperto Giuseppe, Rinaldini Damiano, Scarlino Luca

Squalificati Francesco Gagliardi e Lorenzo Sarini, indisponibile King Udoh.



"Contro la Pistoiese è un’altra partita importante per noi, contro una squadra che è stata costruita per obiettivi diversi dalla salvezza - così mister Masi presentando la gara di domani -. Ci dobbiamo preparare bene, anche se abbiamo qualche difficoltà: ci siamo ben allenati e siamo fiduciosi in vista della sfida di domenica. Non saranno disponibili gli squalificati Gagliardi e Sarini, mentre Udoh ha rimediato in settimana una botta ai testicoli che gli ha procurato un ematoma importante ed è sotto osservazione. Inoltre abbiamo Lorenzo Benedetti e Seminara che valuteremo. Questo è il quadro attuale ad oggi, però siamo consapevoli che durante l’anno i momenti di difficoltà numerici ci sono e siamo pronti ad affrontarli. Siamo moderatamente soddisfatti di questa prima parte di campionato della Pianese, con il senno di poi forse qualche punto in più lo avremmo meritato, però siamo sul pezzo e consapevoli che per noi, come diciamo da inizio stagione, sarà un percorso difficile: ne siamo consapevoli e coscienti, con i ragazzi che stanno rispondendo in maniera ottimale”.



In classifica la Pianese si trova al 15° posto con 13 punti e un bilancio di 3 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. Per la Pistoiese, 14ª, i punti sono 13 con 2 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte.



Classifica

Monza 29 punti; Renate, Pontedera e Carrarese 22; Alessandria e Robur Siena 20; Novara 19; Como 17; AlbinoLeffe, Pro Vercelli, Pro Patria e Juventus U23 16; Arezzo 14; Pistoiese e Pianese 13; Gozzano e Olbia 10; Lecco 8; Giana Erminio 7; Pergolettese 5.