Renate-Robur Siena, 24 convocati da Dal Canto: ''Cerchiamo di fare la nostra partita''

L'allenatore della Robur Siena, Alessandro Dal Canto, ha convocato 24 giocatori per la partita di domani, domenica 3 novembre, 13ª giornata del Campionato di calcio di Serie C, girone A, in programma alle 15.00 allo stadio "Città di Meda" contro il Renate.Di seguito l’elenco dei convocati al termine della seduta di rifinitura che si è svolta sul campo dell'Acquacalda: Andreoli, Argento, Buschiazzo, Campagnacci, Cesarini, Confente, D’Ambrosio, D’Auria, Discepolo, Ferrari, Gerli, Guidone, Lombardo, Marcocci, Migliorelli, Ortolini, Oukhadda, Panizzi, Polidori, Romagnoli, Serrotti, Setola, Varga, Vassallo. Oltre a Baroni, Da Silva e Guberti, è indisponibile Arrigoni a causa di un affaticamento muscolare al bicipite femorale destro."Ho sempre detto che prima o poi avremmo vinto in casa, e penso che sia difficile vincerle tutte fuori, tentiamo comunque di andare a recuperare quello che abbiamo perso in casa con la Pro Vercelli - ha dichiarato mister Alessandro Dal Canto presentando la gara di domani -. Non trovo una spiegazione logica a quello che ci succede in casa, prima ci poteva essere qualche intoppo o qualche dinamica che poteva andare meglio, con la Pianese e con la Pro Vercelli la squadra non ha palesato aspetti diversi da quelli che vediamo in trasferta, non abbiamo più il peso di dover vincere in casa. Non dobbiamo andare in cerca di soluzioni di problemi che non esistono. Il campionato è atipico rispetto agli scorsi anni, secondo me è sceso di livello rispetto agli anni passati, però paradossalmente c’è un gruppo di squadre che si equivalgono, oggi i valori che rispecchia la classifica ci possono stare. Il calcio non è una scienza, c’è una palla che rotola e in casa ci rotola per il verso sbagliato: i venti punti che abbiamo ce li siamo guadagnati tutti, e ce ne mancano alcuni secondo me. Il Renate sta bene, ha fatto un risultato importante contro il Monza ed un cammino che ha sorpreso un po’ tutti, se l’ha fatto vuol dire che ha le qualità per stare dov’è. Cerchiamo di fare la nostra partita".In classifica la Robur Siena è al 6° posto con 20 punti ed un bilancio di 6 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, mentre il Renate è 2° a quota 22 con 6 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte.Monza 29 punti; Renate, Pontedera e Carrarese 22; Alessandria e Robur Siena 20; Novara 19; Como 17; AlbinoLeffe, Pro Vercelli, Pro Patria e Juventus U23 16; Arezzo 14; Pistoiese e Pianese 13; Gozzano e Olbia 10; Lecco 8; Giana Erminio 7; Pergolettese 5.