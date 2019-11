Un buon Siena pareggia a reti inviolate contro il Renate

RENATE-ROBUR SIENA 0-0

Pareggio a reti inviolate per la Robur Siena nella 13ª giornata del campionato di calcio di Serie C, girone A, giocata oggi domenica 3 novembre, allo stadio "Città di Meda" contro il Renate, secondo in classifica.Su un campo molto pesante per la pioggia è del Renate la prima occasione da rete. Al 9' Galuppini protegge bene palla e trova un corridoio invitante per Maritato, il cui diagonale viene respinto coi piedi da Confente. Risposta bianconera che non si fa attendere. Al 12′ Cesarini, in posizione regolare, si trova da solo contro Satalino, ma complice il rientro di Baniya ottiene solo un corner. Sugli sviluppi dello stesso, Baniya è costretto a salvare la propria porta, concedendo un altro tiro dalla bandierina. Ottima l’esecuzione di Serrotti, Romagnoli di testa non inquadra lo specchio per una manciata di centimetri. La Robur comanda il gioco ed ha un'altra occasione al 37′ con un sinistro di Panizzi dal limite che sfiora il palo.Secondo tempo meno piacevole con il Renate che prende un po' di coraggio, aumenta la propria offensività e sfiora il vantaggio al 34′. Punizione di Ranieri, la difesa allontana dalle parti di Plescia, e il sui sinistro al volo viene murato a un metro dalla riga di porta. Al 39′ occasione per i bianconeri con un calcio di punizione di Gerli dal limite, con i giocatori della Robur che chiedono il calcio di rigore, ribattuto dai nerazzuri. Al 2' di recupero occasionissima Renate con Damonte che colpisce la traversa della porta difesa da Confente. Dopo 4 minuti di recupero la gara finisce a reti inviolate.Con il risultato di oggi i bianconeri salgono a 21 punti ed un bilancio di 6 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte.Il prossimo turno, domenica 10 novembre alle 17.30, vedrà la Robur impegnata allo stadio "Artemio Franchi" di Siena contro il Gozzano per la 14ª giornata di campionato.: Satalino, Ranieri, Anghileri, Kabashi (10’st Militari), Baniya (28’st Teso), Galuppini (20’st Plescia), Rada (28’st Grbac), Damonte, Maritato (20’st De Sena), Possenti, Guglielmotti. All. Diana. A disp. Stucchi, Magli, Pizzul, Pelle, Marchetti.: Confente; Romagnoli, D’Ambrosio, Panizzi; Migliorelli, Serrotti, Gerli, Vassallo, Oukhadda; Guidone (38’st Polidori), Cesarini (38’st Ortolini). All. Dal Canto. A disp. Ferrari, Campagnacci, Varga, D’Auria, Andreoli, Buschiazzo, Setola, Argento, Discepolo, Lombardo.Arbitro: Daniele Rutella (Enna). Assistenti: Francesco Cortese (Palermo) e Roberto Fraggetta (Catania)Ammoniti: Possenti, Guidone, Romagnoli, Serrotti, Militari