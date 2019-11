Sconfitta a Pistoia per la Pianese

PISTOIESE-PIANESE 1-0 (1-0)

Sconfitta per la Pianese a Pistoia nella 13ª giornata del campionato di calcio di Serie C, girone A, giocata oggi, domenica 3 novembre. I bianconeri vengono sconfitti dalla Pistoiese con il risultato di 1-0, rete di Stijepovic al 25' del primo tempo su calcio di rigore.Partenza forte degli amiatini che sfiorano la rete nel giro di pochissimi secondi: al 1 minuto Rinaldini si ritrova tutto solo davanti a Pisseri che respinge la sfera, sul prosieguo dell’azione Regoli viene anticipato all’ultimo istante da un difensore locale. Al 10 minuto tiro-cross dalla destra di Ambrogio che termina direttamente sul fondo, sul fronte opposto conclusione di Llamas che non inquadra lo specchio della porta. Al 25 minuto Pistoiese in vantaggio con il calcio di rigore trasformato da Stijepovic, dopo un fallo di mano di Dierna sul colpo di testa di Gucci. Reazione delle zebrette con Catanese che viene anticipato all’ultimo dal tuffo di Pisseri e poco dopo, al 39 minuto, con un colpo di testa di Momentè, servito da Rinaldini, che termina sul fondo. Ad inizio ripresa Pianese a trazione anteriore e vicina al pareggio con un’incornata di Catanese, mentre al 52′ tocco di mano all’interno dell’area di rigore da parte di Valiani, con l’arbitro che lascia proseguire il gioco. Continua l’assedio senese con una rovesciata di Rinaldini al 55′ che finisce sul fondo. Ci prova Momentè con una punizione dal limite al 68 che non trova fortuna, Pistoiese pericolosa in contropiede con Gucci al 73′ che viene chiuso in tackle da Cason. All’84 minuto Ferrarini in contropiede manda alto il pallone, assedio finale dei bianconeri con una punizione dai venti metri di Lorenzo Benedetti alta sopra la traversa.Con il risultato di oggi la Pianese rimane ferma a quota 13 con 3 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte con il successo che ormai manca da 4 giornate e un solo punto conquistato nelle ultime quattro gare.Il prossimo turno, domenica 10 novembre alle 15, vedrà le zebrette di Piancastagnaio impegnati in casa allo stadio "Carlo Zecchini" di Grosseto contro il fanalino di coda Pergolettese per la per la 14ª giornata di campionato.: Pisseri, Terigi, Valiani, Gucci, Llamas, Camilleri, Spinozzi (53′ Bortoletti), Vitiello (82′ Mazzarani), Capellini (72′ Bordin), Stijepovic (82′ Cappelluzzo), Ferrarini. A disposizione: Salvalaggio, Cerretelli, Dametto, Tartaglione, Falcone, Morachioli, Viti, Tempesti. All. Pancaro Giuseppe.: Fontana, Ambrogio (82′ Seminara), Cason, Dierna, Simeoni, Catanese, Benedetti Giacomo (82′ Montaperto), Momentè (76′ Benedetti Lorenzo), Vavassori (76′ Bianchi), Regoli, Rinaldini (76′ Scarlino). A disposizione: Vitali, Dragone, Carannante, Figoli, Benedetti Luca, Fortuni. All. Masi Marco.ARBITRO: Maria Marotta di Sapri (Marco Croce-Marco Orlando Ferraioli)MARCATORI:25′ rig. Stijepovic (PIS)AMMONITI: Camilleri (PIS) Simeoni, Momentè, Dierna (PIA)NOTE: 686 spettatori paganti, incasso non comunicatoMonza 32 punti; Pontedera 25; Alessandria e Renate 23; Carrarese 22; Siena 21; Juventus U23 20; Novara 19; Como 18; Pro Patria e Pro Vercelli 17; AlbinoLeffe e Pistoiese 16; Arezzo 14; Pianese e Gozzano 13; Olbia e Lecco 11; Giana Erminio 8; Pergolettese 5.