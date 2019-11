Calcio femminile, poker in trasferta per la Robur Siena Women contro la Libertas Academy

LIBERTAS ACADEMY PORCARI-ROBUR SIENA WOMEN 0-4 (0-2)

Arriva la seconda vittoria consecutiva in campionato per la Robur Siena Women, che questa domenica si è imposta sul campo della Libertas Academy a Porcari con un roboante 4 a 0.Risultato che sarebbe potuto essere ancora più rotondo viste le numerose occasioni create dalle ragazze bianconere, che possono recriminare per i tre legni colpiti nel corso della partita. In un campo reso pesante dalla pioggia, fino ai limiti della praticabilità, le giocatrici allenate da mister Fambrini sono bravissime a sbloccare subito il risultato con una bella conclusione dal limite della numero 10 Matilde Toppi. Il Siena continua ad attaccare ma vede sfumare il raddoppio a causa del terreno che ferma sulla linea di porta una conclusione del capitano Giulia Bruci, con il portiere ormai battuto. Bisogna così attendere la fine del primo tempo per ammirare il secondo gol: punizione perfetta di Selvaggia Tordini che supera la barriera e si infila sotto il sette, permettendo così di andare al riposo sul risultato di 2 a 0.Nella ripresa il copione non cambia, con le bianconere che continuano a spingere, trovando il terzo gol con la neoentrata Ilaria Presentini dopo una bella triangolazione al limite dell’area. Nel finale arriva anche la quarta rete, siglata ancora da Matilde Toppi, che fredda il portiere avversario e chiude definitivamente la partita.Con questa partita la Robur Siena si porta al terzo posto in classifica e si prepara al meglio in vista del prossimo impegno casalingo, previsto per domenica 10 novembre contro il Real Aglianese.