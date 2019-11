Ritorna la vittoria per la Pianese con una doppietta di MomentÃ¨ contro la Pergolettese

PIANESE-PERGOLETTESE 2-0 (2-0)

Ritorna a vincere la Pianese che, nella 14ª giornata del campionato di calcio di Serie C, girone A, giocata oggi, domenica 10 novembre, al ''Carlo Zecchini'' di Grosseto, supera la Pergolettese, fanalino di coda della classifica, con il risultato di 2-0. Doppietta di Momentè nel primo tempo.Pronti via e bianconeri subito in vantaggio con il primo sigillo stagionale di Momentè che, su un calcio d’angolo battuto da Rinaldini, si coordina e trafigge il portiere. Amiatini ancora pericolosi al 6′ con una conclusione al volo di Rinaldini dal limite che non inquadra lo specchio della porta e al 13′ ancora con Rinaldini che calcia di poco sul fondo da buona posizione. Zebrette aggressive e ancora insidiose al 27 minuto con un diagonale di Giacomo Benedetti disinnescato dal portiere, per gli ospiti un colpo di testa di Agnelli al 33′ che non crea problemi a Fontana che blocca. Al 38' minuto arriva il raddoppio della Pianese con un ottimo spunto di Giacomo Benedetti che scodella nel mezzo il pallone, arriva Momentè che con un colpo di testa insacca alle superando Ghidotti non esente da colpe. Nella ripresa bianconeri di nuovo vicini al tris al 52′ con un destro dello scatenato Momentè neutralizzato dall’estremo difensore ospite, poi con un colpo di testa ravvicinato di Dierna che non trova fortuna. Assedio amiatino con un calcio di punizione al 69′ di Lorenzo Benedetti che si infrange sulla folta barriera, successivamente al 72′ diagonale dello scatenato Momentè che sfiora il palo alla sinistra del portiere. Nel finale la Pianese controlla bene il doppio vantaggio, conquistando una vittoria importante e contro una diretta concorrente per la salvezza, con un Momentè mattatore della partita.Con il risultato di oggi la Pianese sale così a quota 16 punti in classifica con un bilancio di 4 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte.Il prossimo turno, domenica 17 novembre alle 15, vedrà le zebrette di Piancastagnaio impegnate in trasferta allo stadio "Città di Meda" contro il Renate per la 15ª giornata di campionato.: Fontana, Seminara, Dierna, Simeoni (75′ Ambrogio), Catanese, Benedetti Giacomo (84′ Scarlino), Momentè (84′ Bianchi), Gagliardi, Figoli (59′ Carannante), Regoli, Rinaldini (59′ Benedetti Lorenzo). A disposizione: Vitali, Dragone, Cason, Bianchi, Benedetti Luca, Scarlino, Montaperto, Fortuni. All. Masi Marco: Ghidotti, Villa, Canini, Panatti, Ciccone, Franchi, Bakayoko, Ferrari (59′ Malcore), Morello, Coly (25′ Fanti), Agnelli (59′ Manzoni). A disposizione: Romboli, Muchetti, Lucenti, Russo, Canessa, Girgi, Sbrissa, Brero. All. Contini MatteoARBITRO: Eugenio Scarpa di Collegno (Giulia Tempestilli-Simone Piazzini)MARCATORI: 2′ e 38′ Momentè (PI)AMMONITI: Agnelli, Villa, Malcore, Fanti (PE) Dierna, Figoli, Benedetti Giacomo (PI)NOTE: 88 spettatori paganti, incasso 1060 Euro