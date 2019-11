Al ''Franchi'' la Robur rischia un'altra sconfitta ma pareggia al 90'

ROBUR SIENA-GOZZANO 1-1 (0-1)

Dopo la vittoria casalinga in Coppa Italia contro l'Arezzo, la Robur Siena continua a non vincere in campionato allo stadio ''Artemio Franchi''. Questa volta, nella 14ª giornata, i bianconeri si salvano al 90' pareggiando per 1-1 contro il Gozzano.La rete degli ospiti, al 22' del primo tempo, la realizza Vono che solo sul secondo palo ribatte in rete un cross di Bruzzaniti dalla sinistra. Al 7' della ripresa occasionissima per il Siena con un calcio di rigore che Polidori batte malissimo e Crespi para facilmente. La rete del pareggio per i bianconeri arriva finalmente al 90', la realizza D'Auria con un gran tiro da fuori area.Con il risultato di oggi i bianconeri salgono a 22 punti con un bilancio di 6 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte.Il prossimo turno, domenica 17 novembre alle 17.30, vedrà la squadra di mister Dal Canto impegnata allo stadio "Città di Gorgonzola" contro la Giana Erminio per la 15ª giornata di campionato.: Confente; D’Ambrosio, Baroni, Panizzi; Migliorelli (1’st Lombardo), Serrotti (34’st Ortolini), Gerli, Vassallo (1’st D’Auria), Setola (15’st Guberti); Polidori (15’st Guidone), Cesarini. All. Dal Canto. A disp. Ferrari, Arrigoni, Romagnoli, Oukhadda, Da Silva, Andreoli, Buschiazzo.: Crespi, Tumminelli, Ugge, Guitto, Emiliano, Bukva (11’st Palazzolo), Rolle, Bruzzaniti (21’st Zucchetti), Fedato (30’st Secondo), Vono (11’st Tomaselli), Rizzo (1’st Tordini). All. Sassarini. A disp. Bertinotti, Fiory, Salvestroni, Mutti, Gemelli, Maiorino, Fasolo.Arbitro: Mario Vigile (Cosenza). Assistenti: Francesco Valente (Roma 2) e Francesco Rizzotto (Roma 2).Marcatori: 22’pt Vono, 45’st D’AuriaAmmoniti: Cesarini, Emiliano, Crespi, Tomaselli, Lombardo, SecondoEspulsi: TordiniNote: 1971 abbonati, 424 paganti (8 ospiti) 15242 euro incasso (compresa quota abbonati)Monza 33 punti; Renate 26; Pontedera 25; Alessandria 24; Carrarese 23; Robur Siena e Novara 22; Juventus U23 20; AlbinoLeffe e Pistoiese 19; Pro Patria, Pro Vercelli e Como 18; Arezzo 17; Pianese 16; Gozzano 14; Olbia e Lecco 11; Giana Erminio 9; Pergolettese 5.