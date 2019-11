La Robur Siena Women. in vantaggio di due reti, si fa raggiungere nel finale dalla Real Aglianese

ROBUR SIENA WOMEN-REAL AGLIANESE 3-3 (2-1)

Termina con un rocambolesco 3-3 la quarta giornata di campionato di calcio femminile che ha visto la Robur Siena Women affrontare tra le mura amiche la Real Aglianese. Un pareggio amaro per le bianconere, avanti di due reti fino a pochi minuti dal termine, e inaspettatamente raggiunte proprio nel finale.Nel primo tempo le ragazze della Robur Siena vanno in rete due volte: Serena Pecchia prima, con una bella conclusione dalla distanza, e Selvaggia Tordini poi, brava a risolvere una mischia in area sugli sviluppi di un corner e al secondo gol consecutivo, portano il risultato sul 2 a 0. Prima dell’intervallo Farci accorcia le distanze dopo una bella incursione in area, mandando le squadre negli spogliatoi con il parziale di 2 a 1.Nella ripresa Matilde Toppi trova il terzo gol direttamente su calcio d’angolo, riportando a due le reti di vantaggio. A pochi minuti dal termine, inaspettatamente la Real Aglianese trova il gol del 3-2 con Panariello che sorprende il portiere con una traiettoria beffarda a scendere. Il gol da fiducia alle ragazze neroverdi che trovano immediatamente anche il gol del pareggio con una ripartenza perfetta finalizzata con freddezza ancora da Farci, che sigla così la doppietta personale.La reazione nei minuti di recupero da parte della Robur Siena non basta e al triplice fischio il tabellino recita 3-3."Un pareggio che sa di beffa, abbiamo peccato di leggerezza e forse un po’ di presunzione - le parole del direttore sportivo Marcello Brogi al termine della partita -. Speriamo serva come esperienza per le prossime gare".Il cammino della Robur proseguirà domenica prossima, 17 novembre, con la trasferta a Livorno sul campo del Livorno FC.