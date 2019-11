Giana Erminio-Robur Siena, prevendita biglietti

E' attiva la prevendita per la partita di campionato tra Giana Erminio e Robur Siena, in programma domenica 17 novembre alle ore 17:30 allo stadio comunale "Città di Gorgonzola". Il circuito di vendita è Viva Ticket, a Siena è possibile acquistare i biglietti presso:– TABACCHERIA IL CHIASSO LARGO | Via Rinaldini, 7/9, 53100, Siena (SI)53100 Siena (SI) +39 0577 282162Il prezzo relativo al settore ospiti è di 10 € (più i diritti di prevendita), per gli Under 14 il prezzo è di 1 euro (più i diritti di prevendita). I biglietti per il settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19:00 di sabato 16 novembre.